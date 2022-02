Otro Golpe de Insfran contra la Liga de Madres de Familia, desalojaron su Jardín de Infantes y a 213 niños

“El día 3 de febrero a la tarde, nos dejan un mandamiento en el portón del jardín, donde nos decían que ya teníamos que desalojar, nos constituidos y ya no nos dejaron ver nuestras cosas, violentaron el candado de entrada de la dirección donde esta toda la documentación de los docentes”, manifestó María Sánchez, presidente de la Liga Madres de Familia a QTH Radio.

En la mañana de ayer, tanto Sánchez, como los docentes y directivos, aguardaban en la vereda poder ingresar al edificio a inventariar las pertenencias del jardín. «Esta situación es muy dolorosa. Ellos ya hicieron el inventario de nuestras cosas y nosotros lo que venimos a hacer ahora es cotejar el inventario nuestro con el de ellos», lamentó.

«Nosotros queríamos que aunque sea nos den un plazo de un año para poder re ubicarnos mejor, pero si ya tenemos el lugar, vamos a ir al Niño Jesús, donde ahí tenemos un jardín que es anexo del jardín San Miguel Arcángel», adelantó Sánchez para brindar tranquilidad a los padres de los 213 niños que deberán ser reubicados luego de la decisión despótica del gobierno provincial de Gildo Insfran.

“Sabemos que tenemos que dejar este lugar, después de mucho transitar, de haber hecho pedidos de que nos den un espacio, un tiempo, para poder nosotros reubicar 213 niños que tiene este jardín, sorpresivamente llegamos a esta instancia y nosotros queremos retirar nuestras cosas. Yo le quiero contar a la comunidad que la Liga de Madres de Familia, hace 68 años que está al servicio de las familias formoseñas, tenemos jardines de infantes, escuela primaria y secundaria”, agregó.

Antes de la resolución judicial, desde la institución emitieron notas dirigidas a distintas autoridades ministeriales, incluso al propio gobernador Gildo Insfrán, pero nunca obtuvieron una respuesta. “Mucho tratamos de que nos reciba el Ministro de la Comunidad, nunca nos recibió, tampoco no se si el Ministro de Educación estará enterado de esto; le hicimos una carta al señor gobernador pidiendo también su intervención, porque sabemos que este edificio, este lugar ya no es nuestro, porque en el año 2016, el IPV dona al Ministerio de la Comunidad el edificio y no nos comunican a nosotros, esa es la situación y una vez más fuimos avasalladas en nuestro trabajo de años en la comunidad formoseña”, explicó.

El desalojo se dio a pocas semanas de que inicie el ciclo lectivo de este año y cuando unos 213 niños y niñas, ya estaban inscriptos en el lugar. Pese a esto, desde la Liga de Madres, aseguraron que ya consiguieron otro edificio para reubicarse para “darle tranquilidad a los padres que ya tenemos el lugar”.

Ante la incógnita del interés de la cartera de la Comunidad por el edificio, María Sánchez, señaló: “teniendo tantos lugares donde abrir lo que ellos quieren hacer, la verdad que no sabemos que es o que van a hacer, porque precisamente eligieron este lugar. Hasta ahora no sabemos el motivo”.

“Nosotras no somos intrusas, a nosotras nos invitaron en el año 1989, a hacernos responsables de este CDI y del Jardín, nosotros no somos intrusas, así que nos duele mucho todo esto”, concluyó diciendo.