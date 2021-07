Otro revés para Insfrán: la Cámara Federal ordenó a la provincia no cobrar la Tasa Aduanera de $ 5 mil para permitir el ingreso

19

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó ayer un nuevo fallo a favor de personas que quieren ingresar a la provincia sin abonar el arancel de 5.000 pesos por la realización de tres hisopados de control del coronavirus.

En el día de ayer lo hizo al dar lugar a la demanda planteada por el equipo jurídico de la UCR integrada por los doctores Agostina Villaggi, Emilia Macial y Juan Montoya, y en esta oportunidad lo ratificó la Cámara al dar curso favorable a una apelación de los abogados Gabriela Neme y Daniel Suizer, quienes recurrieron a esta instancia luego de que el juzgado federal N° 2 de Formosa les rechazara parcialmente un habeas corpus, al exceptuar del pago del arancel solamente a los trabajadores esenciales y no así a sus grupos familiares.

Al acudir al tribunal de alzada los abogados plantearon la acción de hábeas corpus a favor de unas quince personas, la que fue aceptada ayer por el nuevo fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, con la firma de los doctores Enrique Bosch y Rocío Alcalá, y de la secretaria de Cámara, Maia Virginia Benítez Yunes.

“Un exceso en las atribuciones de las autoridades provinciales que afectan de manera arbitraria la libertad ambulatoria ”

Sobre el hábeas corpus, la Cámara sostuvo que contrariamente a lo concluido por la jueza cuyo fallo fue apelado, “debemos señalar el criterio ya sentado por este Tribunal en punto a que la amenaza de imputación penal, en este caso, ante la negación de ciudadanos a abonar los hisopados exigidos para el ingreso al territorio provincial -más aún en el supuesto de carecer los exigidos de los medios económicos para afrontar el pago de los PCR-, constituye un exceso en las atribuciones de las autoridades provinciales que afectan de manera arbitraria la libertad ambulatoria de los peticionantes, justificando la procedencia de la vía intentada”.

En tal sentido, recordó que ‘esta Cámara Federal de Apelaciones ya tuvo ocasión de sostener en anteriores fallos que la obligación del magistrado de velar por la prosecución del objetivo tuitivo en este tipo de acción debe entenderse, de acuerdo a las características del caso, enmarcada en los compromisos asumidos por el Estado Nacional al suscribir tratados en la materia como lo son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5′ inc 2).

Claro está que es la importancia de los derechos que se encuentran en juego, la que define la intensificación de recaudos tendientes a su protección, remarcó. Hizo notar que “la actual situación de emergencia sanitaria impone una revisión constante de las medidas adoptadas por la administración (provincial) a fin de paliar sus efectos.

El dinamismo de la situación epidemiológica debe verse necesariamente acompañado por la flexibilidad de las medidas a adoptar por el Ejecutivo provincial”, apuntó. En este marco de situación, el tribunal consideró imperioso evaluar las circunstancias actuales surgidas de la causa, “toda vez que la adecuada gestión de la emergencia por parte de las autoridades provinciales no puede agotarse solamente en las consideraciones de índole epidemiológica, sin contemplar la situación y contexto económico, político y social en el que se encuentra inmersa la sociedad toda sobradamente expuestas por los accionantes en a audiencia llevada a cabo en el marco de estas actuaciones, ni los resultados de la gestión vinculada al sistema de ingreso a la provincia habiendo transcurrido más de tres meses desde su implementación”.

Pacto de San José

Al fundamental el hábeas corpus a favor de los familiares de los trabajadores esenciales, el tribunal recordó que el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra Constitución Nacional de conformidad al art. 75, inc 22, brinda especial cuidado a la familia a la que considera un elemento natural y fundamental de la sociedad, disponiendo que debe ser tutelada por la misma y el Estado (art. 17.1)’.

En tal sentido, señaló que “el Estado debe proteger la preservación de los grupos familiares involucrados y en tal sentido, ante las dificultades para afrontar el pago del arancel en cuestión, los grupos familiares se verían impedidos de permanecer juntos lo que claramente importaría un incumplimiento al deber tutelar antes referido”. En otro tramo, la cámara dejó en claro que este fallo “no implica una indebida injerencia en la política sanitaria de la provincia de Formosa, sino que obedece al ejercicio del control judicial de la validez constitucional de las medidas”

“En el escenario descripto resulta pertinente destacar, una vez más, que los suscriptos no desconocemos las facultades que posee el Poder Administrador para establecer las medidas de prevención que considere adecuadas en esta particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que nos toca transitar, no obstante, ese poder debe ejercerse de modo coherente, razonable y contextualizado respetando siempre estándares constitucionales, añadió. Para la justicia federal, en esta situación de emergencia “se toma imprescindible la presencia de los otros poderes del Estado para que controlen, eviten los abusos y promuevan el mejor Derecho, proveyendo justicia y seguridad jurídica’.

Comments

comments