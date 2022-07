Paciente denunció que IASEP le niegan la derivación a Bs As

52

Ilara Escobar, una paciente afiliada de IASEP, denuncia que hace meses tiene un turno programado y autorizado para ser atendida en el Hospital Italiano de Buenos Aires este 4 de Agosto, pero en las últimas horas recibió un llamado de la obra social que le negaba la derivación y que debía ver de atenderse en esta ciudad. “Yo presente todo mis papeles hace 20 días y tenía todo autorizado, ahora me salen con esto”

“Le vamos a averiguar y puede ser que se haga en el Alta Complejidad, tiene que esperar” fue la respuesta de la obra social ante el requerimiento de la paciente.

Ilara tuvo un accidente laboral en el 2015 por los que requiere controles en placas y escanogramas, por lo que sus médicos especialistas le indicaron la derivación al Hospital Italiano por la complejidad de sus estudios. La paciente expreso que “Yo no entiendo cual es el problema y que pasa, porque no me permiten atenderme ni me indican donde debo ir”

