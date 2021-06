Pagan 200 mil pesos por mes por el alquiler de la Sociedad Rural para el Mercado Frutihortícola

34

El concejal de la UCR de Formosa, Dr. Miguel Montoya, criticó al intendente de la capital, Jorge Jofré, por no escuchar a los productores agrícolas que fueron sacadas de repente del Mercado Frutihortícola y trasladados a un espacio de la Sociedad Rural Formosa, muy lejos de donde han estado operado desde hace mucho tiempo.

En este marco de negativa realidad, Montoya reveló que la comuna a cargo de Jofré, “le paga 200 mil pesos por mes a la Sociedad Rural por el alquiler de todas las renovadas instalaciones. Como siempre, detrás de cada decisión hay grandes negociados. Esto no es gratuito, Es casi un millón y medio de pesos por año e hicieron un contrato por cinco años”, develó e invitó a hacer cuentas.

La medida comunal, plasmada mediante un convenio con la entidad ruralista formoseña, trajo enormes dificultades a los productores que llegan desde el interior provincial, a los pequeños comerciantes que operan en el MFH en el Parque Urbano y a la gran masa de consumidores, que de repente se quedaron sin sus minoristas.

“Hay muchos productores del interior de la provincia que conocen como funciona la actividad desde hace más de 40 años. A pesar de conocer toda la dinámica del campo, nunca han sido escuchados. Tomaron la medida de trasladar el mercado y en el único punto que coincidimos en este caso, s que había que evitar hace mucho tiempo, la circulación de pesados camiones pro ese lugar”, remarcó el edil radical.

El nuevo lugar está situado en el norte de Villa del Carmen, a 100 metros del puesto caminero policial y a más 12 kilómetros de la ciudad. “La medida es antieconómica, encarecen los productos que llegan desde zonas periurbanas, del Circuito Cinco, y cuando hemos advertido hace muchos años, dijimos que el traslado iba a encarecer todo, pero no nos escucharon. Perjudica a los pequeños productores y a los consumidores que tenían a un paso el mercado y ahora está muy lejos”, dijo Montoya.

Agregó que “esta pésima decisión, inconsulta y en un marco de absoluta carencia de diálogo, obedece a la matriz de este gobierno provincial, con líneas que bajan desde el poder y no dejan lugar a la participación”.

Afirmó que lo podían haber trasladado al Parque Industrial, al Circuito Cinco o barrio San Antonio, donde la avenida Alicia Moreau de Justo ya está pavimentada. “O bien utilizar la canchita de futbol que está en el costado de MFH, pero nada escucharon y llevaron a cabo sus planes. Son funcionarios que no funcionan, como dijo la jefa de ellos”, expresó.

Para llegar desde el sur hasta el Mercado Frutihortícola de la Sociedad Rural, hay que superar tres puestos policiales que acarrean pérdidas de tiempo y dificultades a los pequeños productores y consumidores.

Destacó Montoya que por este gran problema, varios productores mayoristas tuvieron que tirar toneladas de producciones que no pudieron vender “por lo que ya un buen grupo de productores está buscando otro lugar para salir de allí”.

Se lamentó que todo esto ocurra en el marco de la profunda miseria económica que acarrea la pandemia por coronavirus. “El mercado en la Sociedad Rural ya fracasó, está muy lejos. He estado allí estos días y he visto que por horas, no llega ningún comprador. Están allí los productores y comerciantes tomando mate y esperando en vano”, subrayó.

