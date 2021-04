Palacios dijo que hay que apelar a los votos para echar a los corruptos del poder

19

El médico Vicente Antonio Palacios, detenido arbitrariamente y con reclusión domiciliaria en teoría hasta el viernes al mediodía, dijo que el mejor medio para cambiar al situación represiva y autoritaria de Formosa es a través de los votos, para dejar de ser dependientes y terminar con una clase política corrupta.

El profesional detenido en una emboscada policial en medio del desolado camino entre Mojón de Fierro y Formosa, por no usar barbijos en su camioneta, comentó su realidad a la 89.3 FM Radio Parque y afirmó que la represiva medida exprés en su contra, le provoca graves perjuicios económicos.

“Tantos años en el poder ya les hace sentir que están por encima de todos”, fue su primera respuesta cuando el conductor de “Sin Censura”, Dr. Gabriel Hernández le preguntó cómo se sentía, cuando el gobernador Gildo Insfrán fue sorprendido en una marcha en la ciudad, transitando en su camioneta sin barbijo. Es decir, por el mismo “delito” que le atribuyeron a él y lo encerraron como si fuese un capomafioso narco.

Agregó que es la expresión más cruda del totalitarismo que haya doble vara de la justicia en Formosa y remarcó que observar esa fotografía le provocó mucha impotencia. “Estamos viviendo en una provincia donde hay un dictador que determina que hay dos tipos de leyes; una para el pueblo y otra para los poderosos en el poder”, indicó Palacios.

Como ejemplo, recordó que durante la visita de funcionarios nacionales a la provincia, “anduvieron todos abrazados y nadie se acordó de barbijos; y lo mismo sucedió en aquella marcha de la militancia peronista, donde abundaron los contactos, sin barbijos y en total libertad, sin que aparecieran policías y miembros de la justicia”. En ese marco, aclaró que no sucedió lo mismo cuando los ciudadanos formoseños libres marcharon por derechos violados y libertades individuales, sino que recibieron balas de goma, detenciones y brutal represión.

Precisó que el encierro domiciliario le acarrea problemas económicos, al no poder cumplir con las guardias médicas previstas. “Hace días que no trabajo. Me tienen encerrado en mi casa y el gobernador cometió el mismo supuesto delito que yo y anda libre. Mi esposa e hijos lamentan y sienten mucho lo que me pasa. Teóricamente me sueltan el viernes al mediodía, si es que no aparecen cosas raras. Ya me compré una docena de barbijos y me los coloco hasta para dormir”, bromeó el médico opositor a este gobierno.

Agregó con relación a su trabajo, del que vive, que “las guardias que tenía ya se cortaron. Me hicieron un agujerito en el bolsillo con esta tiránica medida. Creo que la mayoría de la gente no sabe lo que es mantener dos hijos estudiando en la universidad. Queremos formarlos bien, con una buena educación, darle buenas raíces de formación para que puedan estudiar y trabajar y salir adelante, sin depender de planes sociales, dádivas o favores de políticos corruptos”, subrayó.

Enfatizó que la mejor herramienta para combatir a estos corruptos para sacarlos del poder, es el poderoso valor de los votos, por lo que hizo saber que ese derecho hay que hacer valer en las elecciones e instó a los ciudadanos de la provincia a utilizar esta herramienta para dar un escarmiento a quienes se creen con derechos por encima de los demás.

Finalmente, precisó que el mejor método para sacar del poder a los corruptos y quienes se creen estar un paso más adelante que el resto, son los votos, por lo que instó a lo formoseños saber elegir en las elecciones que se vienen, “para dejar atrás esto de políticos y gobernantes cada vez más millonarios y un pueblo pobre; y para que la justicia no actúe con doble vara”, subrayó.

