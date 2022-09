Pánfilo Ayala: «Causa mucha tristeza el retroceso que tenemos en Formosa en lo productivo, en los caminos, y en la desaparición del ferrocarril y del puerto»

28/09/2022

“Las medidas extremas son desagradables, pero necesarias ante un estado que no escucha y nos lleva al límite”

El representante de la Federación Agraria Argentina filial Laguna Naineck Pánfilo Ayala en comunicación con Radio Parque hizo referencia a la situación del campo y a la crisis en la venta de neumáticos.

El referente sostuvo que es grave que empresas tan importantes tomen está determinación ante una Argentina que causa mucha incertidumbre porque no hay reglas claras en muchos aspectos, principalmente en lo productivo y este es un reclamo que vienen haciendo hace mucho tiempo y a veces las medidas extremas si bien son desagradables se deben tomar, por el solo hecho de que el Estado no escucha y los lleva hasta el límite, cuándo tranquilamente para resolver estos planteo podrían haber convocado tanto las entidades como a grupos familiares para resolver planteos que son añejos.

«Son reclamos históricos por eso la sociedad está mal, porque hay un estado que así lo está, que va hacia la destrucción de lo que son las instituciones que mantienen una sociedad armónica, dónde la Constitución prácticamente no se respeta, donde la política no está al servicio de la comunidad y de la población, para nosotros son situaciones muy complicadas porque el hecho de no poder tener una cubierta para la moto, vehículo o tractor, se ve la gran preocupación de muchísimos productores agropecuarios que ya no saben cómo avanzar en este tema, siendo que nosotros pagamos el gasoil y el flete más caro de todo el país”, señaló.

“Por eso estuvimos en el congreso anual de la Federación Agraria Argentina en Rosario, y transitando estos lugares veíamos los ferrocarriles activos en otras provincias y esto nos causa mucha tristeza el retroceso que tenemos en la provincia de Formosa en lo productivo, en las rutas, en los caminos, y ni qué decir con respecto a los ferrocarriles en épocas atrás gracias a esto era la zona más productiva del centro de la provincia cuando este llegaba hasta zona de Guaycolec«, resaltó.

Además agregó que causa mucha angustia ver tanta productividad en otras provincias pero en Formosa todo se torna cada vez más difícil, de esto se habló en el Congreso que también cambio la totalidad de sus directores teniendo en cuenta las necesidades de las economías regionales pues esto está en la agenda central de las políticas de estos funcionarios de gobierno de la institución.

«Pagamos aquí los mismos impuestos, con las mismas cargas impositivas, pero estamos alejados por miles de kilómetros de los puertos del país o los principales centros de consumo de la Argentina cómo son los mercados de Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, dónde nuestros productos generalmente en épocas de cosecha se encuentran presentes en estos puertos de consumo”, explicó.

“Hoy nos encontramos nuevamente con una situación coyuntural que está calificado como algo gravísimo, el 20 de septiembre hemos presentado al ministro de la producción un informe de la situación de la producción agropecuaria de la provincia de Formosa con respecto a la sequía, hemos realizado un pedido concreto qué tiene que ver con una asistencia integral a los productores damnificados con respecto a esta sequía helada, pedimos también en el documento un relevamiento total de la cantidad de hectáreas y productores sobre todo en el caso de la banana, pedimos el cumplimiento de asistencias qué está presupuestado en la provincia para el sector bananero y que el mismo se ha duplicado y que sea en carácter no reembolsable del mismo modo solicitamos el programa qué tanto hizo mención el estado para el sector tomatero, y que también sea de forma no reembolsable» señaló.

Por su parte expuso que solicitan el cumplimiento de la Resolución 773 que tiene que ver con el empaque y las cajas para el traslado general de la banana y las ventas en las ferias pues el gobierno hace mucha propaganda de esto, en el caso de la ciudad de Clorinda que se pide que se revea porque a los productores los hacen acudir a vender con un precio muy bajo siendo solo unos pocos pero que inciden en el precio del producto para el resto de los productores.

«Cuando queremos vender en la ciudad de Clorinda tenemos una propia competencia desleal entre nosotros mismos por eso queremos que esto se revea, por último hemos solicitado en este documento una obra de Acueducto que es algo que va a solucionar muchísimos problemas, que salga del río Paraguay y que recorra toda la vera de la Ruta Nacional 86 hasta General Belgrano que son 150 km, esta obra nos va a permitir tener agua de forma permanente, y que de vida no solo para la producción sino para toda la comunidad, por lo tanto es un documento importante que lo hemos hecho llegar a través del correo electrónico y esperamos poder discutirlo con el gobierno a través de una reunión con el ministro de la producción», dijo Ayala.

Para finalizar sentenció que existe una información de qué dentro de la agenda del gobernador en los Estados Unidos hace referencia a esta obra, siendo algo importantísimo por qué solución daría muchísimos problemas socio productivos en la región norte de la provincia siendo algo que se puede lograr siempre y cuando exista voluntad política porque muchas veces las obras son herramienta directa del gobierno solo para propaganda política, es cierto que hubo anuncios de pavimentación de rutas provinciales en la zona hace más de 15 años, cada elección se anuncia lo mismo solo para que la gente ratifique a un gobierno provincial o municipal, pero estas obras como en otras provincias deben ser necesidades ejecutadas para el bien común pero aquí es todo lo contrario, solo son utilizadas por cualquier candidato gobierno de turno.