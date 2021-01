Pánfilo Ayala: respaldó el paro agrario del lunes y reclamó a Insfran una solución para la desaparición del cultivo en la provincial

4

1,290 total views, 1,290 views today

El referente de la Federación Agraria Pánfilo Ayala en declaraciones a Radio Parque 89.3, se refirió a la difícil situación del campo y al paro que llevará adelante el sector en protesta por la ausencia dialogo del Estado con el sector productivo.

Ayala reclamó al Gobierno provincial políticas claras, que se ocupen del sector bananero y una solución para el problema tan grave como es la desaparición de este cultivo, por la entrada ilegal de banana ecuatoriana que contiene un virus que destruye las plantaciones, pero en Formosa no se cumple la normativa que prohíbe su llegada, porque la enfermedad del producto extranjero directamente destruye la producción local, y tiene que ver con el hongo conocido como la enfermedad de Panamá por eso en su momento el Senasa dictaminó una resolución que impedía el ingreso de esta banana extranjera.

“La denuncia está radicada en el juzgado Federal de Formosa porque aún se sigue incumpliendo con la presencia de este cultivo por eso ya difundimos un video con lo que nos pasó el año pasado, por eso pusimos No a la banana ecuatoriana porque destruye a nuestro producto, pero el Estado local nunca se preocupó en dar cumplimiento a la normativa, si el organismo nacional que dictaminó pero los funcionarios nunca lo controlaron, entonces se transforma en una lucha constante para que siga existiendo este cultivo y ruralidad, porque queremos seguir existiendo como sujetos agrario, nuestra tierra nos da más de 20 mil hectáreas para cultivar este producto” enunció.

Por su parte sostuvo que el lunes 11 comenzará el paro del campo organizado por la mesa de enlace para protestar por la suspensión de la exportación de maíz estipulada por el gobierno nacional, esta decisión sorprendió a las cuatro entidades que vienen trabajando de forma mancomunada, en cuanto la Federación Argentina consultó con sus titulares sobre esta decisión, en su caso analizando las muchas deudas políticas que se tiene con el campo por parte del gobierno actual, considera que lo mínimo que se puede hacer es un cese de comercialización para hacer escuchar al gobierno de que no se está de acuerdo con esta política. ni con las medidas.

“Esperamos al menos un diálogo del gobierno para que revea esta determinación que nos está perjudicando a los productores y no sabemos en realidad cuál es la intención, y si pretenden mejorar como dicen, la mesa de los argentinos, la perjudican cuando no se consensua con los principales actores cómo son los productores, no se pueden tomar decisiones unilaterales, por eso te paró de 72 horas, que fue discutido en la mesa de enlace y con INAGRO que es una entidad cooperativa que si bien hoy no acompaña, si lo hacen las restantes entidades, porque esta determinación no garantiza una tranquilidad en la mesa de los argentinos, ya que quién produce es quien debe tener el costo y no se puede solventar si no se exporta, y en ningún momento faltaría maíz en la Argentina pues es un cultivo qué ha crecido bastante pero sin embargo se toma esta decisión que es totalmente perjudicial para el campo”, advirtió.

Ayala dijo que desde Formosa se acompañará esta decisión y este paro, desde las filial se analizarán las acciones a seguir que estarán sujetas a las recomendaciones a nivel nacional, si tiene el grano de maíz en la provincia no incidiría en un cese de comercialización, si se resentiría en el centro del país.

Para culminar agregó que el estado argentino tiene demasiadas deudas con las economías regionales, hay muchos temas sin discutirse ni resolverse como el caso de la banana que es una bandera que llevan en la lucha, porque se sufre ausencia de políticas diferenciadas para cada región y sobre todo se siente en los pueblos del interior, pese a esto no se quiere ser parte del problema sino de la solución, pero sólo se logrará discutiendo las decisiones con propuestas concretas, por eso espera que antes de que se concrete esta medida que será fuerte y se hará sentir pese a que para el chacarero es una determinación tibia, pero en su caso cree que es la más acertada en este momento.

Comments

comments