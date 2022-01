Para el concejal Caballero los cortes de luz y de agua son por falta de previsión e inversión

74

El concejal capitalino UCR Daniel Caballero afirmó que los problemas en los servicios públicos de agua y energía eléctrica se deben a la falta previsión e inversión del gobierno provincial.

Luego de recorrer vario barrios el edil contó que este fin de semana acudió al reclamo de los vecinos de distintos barrios de la ciudad luego de los cortes de luz y la falta de agua potable en medio de las elevadas temperaturas registradas. Estos barrios fueron el Lote 110, Lote 111, La Colonia, El Amanecer, San Antonio y parte del barrio 25 de Mayo, además de algunos sectores del Circuito 5.

«Los reclamos de los vecinos se incrementaron este fin de semana impresionantemente, lo cual demostró la falta de previsión que tiene el ejecutivo provincial y el ejecutivo municipal, yo digo más del provincial porque todo esto se pudo haber subsanado», manifestó.

«Yo trabajo con un equipo, hablamos con los distintos vecinos, nos apersonamos, hablamos con ellos, vemos cuál es su realidad y vemos en qué podemos ayudar, algunos concejales estarán haciendo otra cosa en estos momentos o también estarán haciendo lo mismo, no tengo conocimiento sinceramente, pero los reclamos de los vecinos se incrementaron este fin de semana impresionantemente», agregó.

Es que este fin de semana, en todo el país, el termómetro llegó a temperaturas históricas en muchas ciudades y en Formosa la ola de calor afectó a diversos barrios con cortes de energía eléctrica y de agua potable lo que enardeció los reclamos, algunos de ellos terminaron incluso con vecinos manifestándose en la calle.

«Es la falta de previsión», argumentó Caballero

En ese sentido el concejal expresó que «hay asentamiento o barrios, hablemos de Villa del Carmen que es algo que está sucediendo que salió a luz, aunque todo el mundo sabía qué hace más de 40 años tiene este problema y que hoy hace una semana y media están reclamando los vecinos, algunas veces cortando la ruta, ha crecido de forma exponencial pero la inversión no ha crecido, no se ha concretado.

Nosotros tenemos barrios como el barrio Nueva Formosa que tienen unas instalaciones en teoría adecuadas pero que no están funcionando, uno vaya a saber por qué, cómo deberían ser. La falta de provisión de un líquido vital como ser el agua no se está realizando, es la falta de inversión como así también la parte de REFSA de energía eléctrica, no es la deuda y va a seguir sucediendo siempre». «Esto es la falta de inversión por parte de las empresas privadas o semiprivadas como ser REFSA y Aguas de Formosa que tiene participación del estado provincial», refirió.

Consultado por los reclamos de los vecinos ante los daños ocasionados por los problemas eléctricos explicó: «nosotros tenemos dos instituciones que nos salvaguardan, la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador (EROSP) y no funcionan ninguna de las dos. Para que se haga efectivo el reclamo tardan 15 días y la resolución no tiene fecha, primero.

Segundo, después de la inspección que realiza el Ente Regulador que verifica las instalaciones eléctricas, si era la adecuada, miran primero lo de tu domicilio, pero no ven lo de afuera, que los transformadores no son los adecuados para el lugar que deberían estar. Todo se prevé, se sabe muy bien cómo se incrementa cerca de un 43% el consumo de energía eléctrica para las épocas estivales porque Formosa tiene un clima muy particular.

Hay barrios que no tienen los transformadores necesarios por la falta de inversión correcta, entonces no pueden decir que ellos no saben esto porque todos los años sucede lo mismo». Y agregó «hace 4 años que hubo también un problema como el que sucedió el día de ayer, en que muchas personas tuvieron los electrodomésticos quemados, la mayoría en el barrio República Argentina y Antenor Gauna me recuerdo, hicieron lugar al reclamo, pero de la resolución de la indemnización por el electrodoméstico destruido no tengo conocimiento».

En ese sentido el edil calificó de «engorroso» a las etapas de los reclamos realizados ante las autoridades de defensa a los usuarios de los servicios públicos «para el reclamo uno tiene primero que hacer una exposición en la policía, después tiene que hacer la denuncia, tiene que sacar fotos, después tiene que ser verificado, tiene que ser verificado que la instalación eléctrica es la adecuada. Son trámites burocráticos muy engorrosos y Usted tiene chicos o padres adultos en su casa no puede estar sin heladera».

Por ello Caballero reiteró que los problemas que tienen los vecinos en algunos barrios de la capital por los cortes de luz y de agua derivan de dos factores «el problema de la parte eléctrica es la falta de inversión, el problema del agua es la falta de previsión». «El que no estén realizadas las inversiones necesarias, entonces nosotros sabemos que constantemente para esta fecha se incrementa tanto el consumo de energía eléctrica como el consumo de agua y hay lugares que ni siquiera tiene servicios adecuados», concluyó diciendo.

