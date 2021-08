Maciel: “La obscena foto con niños descalzos y desabrigados es el modelo de Gildo que defiende Ramiro Fernández Patri”

176

La precandidata a diputada nacional de Juntos por Formosa Libre la doctora Emilia “Mily” Maciel en comunicación con Radio Parque deploró la foto del vicegobernador Eber Solís con niños aborígenes descalzaos y desabrigados en la zona oeste, y aseguró que esa lamentable foto sintetiza el resultado de los 30 años de peronismo en el poder y pinta de cuerpo entero al enigmático Modelo Formoseño de Gildo Insfran, Eber Solis y Ramiro Fernández Patri.

La compañera de fórmula de Fernando Carbajal, oriunda de Las Lomitas expresó que esto es una muestra más de la degradación de la política vieja populista y clientelar, es más los chicos están en un ambiente escolar, se los saca de las clases se les pone barbijos y los hacen posar con él vicegobernador, en la foto se observan a los pequeños sin calzados, desabrigados tomando como marco el frío de los últimos tiempos. Es triste que inescrupulosamente usen la necesidad y la cara de los niños para estas cosas, y no creo que los papás hayan dado la autorización para las imágenes mucho menos para ser utilizado en un contexto de campaña política.

“Los padres mandan a sus hijos a la escuela para que estudien no para que venga un funcionario y se saque foto para su campaña política, eso es algo que no entienden muchos funcionarios en general que los chicos tienen derechos no tienen por qué jugar con ellos, no tienen por qué hacer este tipo de campañas degradantes con sus imágenes, menos el vicegobernador que se coloca como florero en medio de ellos, bien abrigado con zapatillas siendo que los chicos están descalzos realmente es muy triste más teniendo en cuenta que gobiernan la provincia hace más de 30 años”, cuestionó.

“Los pocos recursos con que cuentan por esta imposición normativa los pierden, porque si se compran una moto no saben las documentaciones que tienen que tener y la policía se aprovecha de esto para quitárselas, hay un montón de cosas que esta gente cree conocer de ellos porque de vez en cuando se van y los abraza o les da un besito o tienen punteros políticos instalado allí, pero no es cierto, cuando se ven este tipo de fotos te das cuenta de que no saben nada o las publicidades que hacen de los hospitales, o escuelas que si están, cerradas, vacías sin los comedores, aunque muchas de ellas están sin este servicio en este tiempo de pandemia, con chicos desabrigados y sin calzados y que quieran decir qué es cultura porque con el frío les puedo asegurar que no es una cuestión cultural están descalzos“, aseguró.

Además señaló que quieran decir que uno descalifica sin conocer la realidad de ellos es vergonzoso, para el día del niño van a aparecer todos y los maestros están obligados a ir a repartir los juguetes a sacarse fotos con la bolsita que dice Gildo Insfrán, el dinero para los comedores escolares siempre fue una burla, lo sabe porque su madre fue directora de escuela rural durante años, en muchos lugares no hay porteros, cocineros, entonces la plata que llega se tiene que utilizar para todas estas tareas y no necesariamente para la alimentación, como los montos que llegan sonido irrisorios y tienen que hacer distintas actividades para recaudar fondos y comprar cosas para los comedores o eran las organizaciones no gubernamentales las que donaban las mercaderías, aseguró.

“Ellos dicen que llevan los productos del Plan Nutrir, pero a Fortín Soledad no se cuando fue la ultima vez que llevaron, también es cierto que hay muchos directores que se han acostumbrado y que son militantes del PJ y no dicen nada, reparten la mercadería entre la gente y evitan hacerla diariamente, estuve en Bartolomé de las Casas y uno de los de los reclamos que hace la gente es que quieren que le reabran una escuelita que le cerraron porque cerraron el comedor, es muy poco el dinero que llega a las escuelas y no sé cómo hace el director es para poder darles de comer a los chicos, porque donde van a ir a pedir las cooperadoras si los padres apenas tienen, o directamente no pueden ni comprarle unas zapatillas” sentenció.

Maciel dijo que la realidad de los pueblos del interior sobre todo la zona oeste es bastante triste, con mucha necesidad, hambre, desolación, con gente que no llega ni a mitad de mes, chicos que no han podido ir a clases como sin posibilidad de salir a trabajar, personas a quienes no dejaron salir de su localidad durante la pandemia y si lo querían hacer significaba terminar detenidos, que los reprimieron, maltrataron, abandonaron y sobre todo ciudadanos con mucho miedo a la cuarentena, a la vacuna, gente que no se quiere vacunar por falsas creencias y mitos, hay personas a quienes se les llevó un familiar y se lo han devuelto en un cajón sin la posibilidad siquiera de ver si realmente es su allegado, siendo para ellos una situación totalmente degradante.

Para culminar enunció que muchos ciudadanos denuncian que le envían a la policía para obligarlos a hacer algo, con falta de diálogo y sólo confrontando con ellos, la creencia falsa de que si no se vacunan no podrán votar, o la pérdida de algún beneficio social, querer convencerlos de esta forma es una falta de capacidad total, de no saber abordar la forma de vida indígena,

Aseguró que recorrer estas zonas como candidata no hizo la diferencia pues la conocían de ser la abogada que siempre les hace las presentaciones cuando ellos lo necesitan, pero lo cierto es que reina el miedo por la extrema presencia policial en esta pandemia por parte del gobierno, esto les generó miedo, rechazo y desconfianza, concluyó

