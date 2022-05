Para Neme “El descalabro institucional sumado a la asociación ilícita para darle impunidad a Insfran, ameritan la urgente INTERVENCIÓN FEDERAL a la provincia”

133

“Picabea es cómplice de la impunidad de Insfran, su fallo es un escándalo jurídico y es nulo de nulidad absoluta. Existe una asociación ilícita entre el Gobierno y la Justicia”

La diputada provincial Gabriela Neme cuestionó la asociación ilícita entre el Gobierno y la Justicia para garantizarle Impunidad a Gildo Insfran. El sometimiento judicial, la parálisis parlamentaria de una Legislatura donde te cercenan el uso de la palabra sumada a la profunda degradación institucional en un Gobierno donde no responden los pedidos de Informes, no respetan las libertades y no permiten el acceso a la información, ameritan que todos reclamemos la urgente Intervención Federal a la provincia.

La legisladora explicó que existe una asociación ilícita entre la justicia y el Poder Ejecutivo, al cuestionar el sobreseimiento del gobernador Insfrán dictado por el juez Marcelo Picabea, es un escándalo jurídico que pone a Formosa en el tapete nacional de lo que se hace mal, al recordar la causa Vanderbroele que es un fraude sobre una deuda que la provincia tenía con el estado nacional, para que la misma se reestructure y entre eso hace figurar un asesoramiento de la empresa The Old Fund, pero que nunca existió.

«No debería sorprenderme porque fue el juez Picabea es el que hizo un allanamiento a un enfermo de coronavirus, pero lo que más sorprende es que en ninguna parte de su fallo alude a Vanderbroele, ni a su confesión, cuando esté afirmó que las negociaciones entre Gildo Insfran y Boudou estaban avanzadas y que la única tarea encomendada para él era simular el asesoramiento y Picabea en su fallo no dice nada, es un fallo nulo de nulidad absoluta porque la provincia no podía ser competente por lo tanto vamos a seguir buscando la forma jurídica para volver a encauzarlo”, adelantó.

Picabea es cómplice de la impunidad de Insfran, un dato importante es saber que por esta misma causa Boudou estuvo preso, pero en la provincia era una causa era N/N es decir no tenía persona imputada mientras que todos sabíamos que estaba implicado Insfrán , Boudou, Núñez Cardona, la ex ministra Loto de vecchiietti, Cortez, pero después de que empezamos a ver el expediente y a hacer presentaciones con la diputada nacional Frade aparece ahora un fallo del mes de noviembre», se quejó.

La referente de Nuevo país expuso que presentó un escrito que no quiso recibir, el expediente no está en casillero y cuando lo manda a buscar le dicen que está en paquete, son tantas irregularidades que será fácil para quienes están como querellantes, Naidenoff y Hernández, poder seguir el planteo de una nulidad absoluta, porque estuvo sentada en el despacho del juez Picabea hace un mes y nunca le mencionó que tenía un fallo sobre el caso.

El juez me quiso cuestionar con Macri

«Le dije al juez, ustedes no quieren mostrar el expediente porque seguramente en algún momento van a hacer figurar un sobreseimiento con todo cerrado, le dije en la cara que tienen que tener temor de la justicia porque Insfran se está yendo y todos van a tener que responder por incumplimiento de funcionario público, y esto se lo dije porque ya veía venir la maniobra, el juez me quiso cuestionar con Macri y le dije que esto era lamentable, pero este pues si no es ministro del Superior Tribunal será integrante de la Cámara, pero puedo asegurar que es un pagaré en blanco, así actuó Mariza Vázquez cuando después la premiaron con ser Fiscal del Federal, tienen la complicidad de garantizar la impunidad del Gildo Insfrán que a veces desmoraliza, pero por suerte existe sostén nacional para que estas cosas no queden en un saco roto» determinó.

Además enunció que si se busca el fallo del 2020 de la jueza federal López Macé declarándose incompetente y remitiendo a la justicia provincial, tampoco aparece esto es decir todos actuaron a escondidas, pero para quienes creen en la justicia más tarde o más temprano estas personas tendrán que responder por sus hechos, porque acá hubo un retorno a quién era el director del banco Martín Cortés de más de dos millones de pesos.

Ni siquiera llamó a Vanderbroele a declarar en la causa

«Después de 15 meses ni siquiera llamó a Vanderbroele a declarar en la causa, no lo cita en ninguna de las partes a prestar declaración indagatoria, en una causa que incluso es mediática y que tiene estado público, tiene la obligación el juez de investigar la comisión del delito, por sobre todas las cosas porque hay fondos y caudales públicos que debe responder en la investigación, pero solo habla de para qué sirvió la reestructuración de la deuda pero en ningún momento hace un análisis de la maniobra para reestructurar la misma”, indicó.

“Ellos están jugando con los tiempos porque si existiera el fallo en noviembre porque ya tengo dudas, fue antes de las elecciones y el 15 de noviembre es el falso, yo creo que tienen hasta esa picardía de decir estaban todos ocupados en las elecciones y despreocupados del expediente, porque son capaces de cualquier cosa, pero Picabea tendrá que rendir cuentas”, advirtió.

Intervención de la provincia

“Esto lo vengo diciendo desde el año 2021 después de mi detención que tomó estado público y que Carrió pide la intervención de la provincia, y que yo decía al Ejecutivo hay que ganarle en las urnas debe ser del Judicial, pero creo que hoy sumando todas estas pie regularidades con funcionarios que no informan el pedido de informe que marca la actuación, no se cumple con el acceso a la información pública, con designación de jueces que no cumplen los requisitos como lo marca la Ley Orgánica, que en la legislatura no sé censuran el micrófono es decir hoy el pedido de intervención por no poder funcionar y dar garantías en un sistema republicano y democrático cómo lo marca el artículo 5 y 6 de la Constitución Nacional amerita la intervención Federal de Formosa de forma urgente» señaló.

También agregó qué los tres poderes en la provincia no funcionan y están cada vez peor y esto lo plantearán Buenos Aires ya que tiene varias reuniones previstas incluso en comunicación con la diputada nacional Mónica Frade le decía que deben ver la fecha de pedido que hizo Lillita Carrió para ver si tiene todavía estado parlamentario pero lo cierto es que todos deberían levantar la voz y pedir tanto a nivel nacional como internacional la intervención por la situación gravísima.

Neme dijo «lo único que hizo el juez es esperar los 15 días para contestar el informe a la diputada Frade y cuando contestan dicen que no tienen por qué informar, una vergüenza, para que el vecino entienda es como si un ciudadano le debiera plata al banco Formosa entonces el banco le dice que para modificarle su deuda y darle más cuotas le tiene que pagar a un tercero una coima, eso es lo que pasó, hay un tercero que cobra la coima para que el que está más arriba arregle la deuda, porque Gildo Insfrán tiene sus asesores económicos para que ellos trabajen la reestructuración de la deuda, la ministra Vecchietti es quién debería haberlo asesorado no una empresa que la manda Boudou, y vas a saber cómo fue la repartida de la plata, porque el 30% volvió a Formosa como un retorno».

Para terminar sentenció que tratara de llegar a Comodoro Py para ver qué antecedentes existen allí y entre todos hacer fuerza como ahora lo está haciendo la gente del radicalismo en la provincia de la mano de Naidenoff, y hay que recordar que la Cámara envía la causa la justicia Federal de Formosa que de igual forma no garantiza la independencia porque ya se ha visto esto con un montón de casos, la provincia está en una isla , está tan aislada del país que asusta porque pareciera ser que las leyes no garantizan el derecho de los formoseños y no se cumplen, esto es una pena porque el pueblo necesita saber que está amparado por la justicia porque una república sin justicia no es república.

