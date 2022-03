Para Ruiz Díaz, Coqui Zarza es un miserable y caradura que hace 20 años se adueño del boxeo

51

Alfredo Ruiz Díaz boxeador profesional realizo duras críticas a las imposiciones partidarias del político Coqui Zarza, que sin haberse puesto el guante nunca, por una ordenanza impulsada por Cacho García, se apoderó de la Federación formoseña de Box

El deportista manifestó que realizaron una nota para presentarla al presidente del Honorable Concejo Deliberante, para pedir que se derogue una ordenanza municipal impulsada por Hugo Cacho García que mezquina y arbitrariamente no les permite realizar eventos de boxeo en la provincia,

El boxeador reconoció que no pueden trabajar ni con la comisión municipal por el manejo de Coqui Zarza quién es presidente y dueño de la Federación de Boxeo de Formosa, y además ejerce el cargo de diputado y otros más.

«Este señor está usando un cargo que no le pertenece que es el de la Federación porque no le corresponde a un político manejar esto, ya que no pertenece al deporte, menos al boxeo”.

Nosotros nos sentimos muy desapoderados de esta organización, yo soy boxeador profesional y estoy en el ranking nacional y mundial en categoría pesado y este manoseo, está discriminación que sentimos los boxeadores ante esta institución que la maneja Zarza, que tiene el apoyo del poder,

“Yo como deportista presente nota al gobernador para ver si podíamos encontrar una solución a nuestro deporte y me derivó al secretario de deporte, pero no le gustó al secretario que le diga que nosotros nos sentimos discriminados en nuestra provincia, y manoseados por esta persona, por lo tanto no recibimos ninguna solución de parte del secretario de deporte, para mí fue una burla el encuentro que tuvimos con él, es decir no recibimos soluciones de ningún lado solo nos tienen de menos y nos discriminan todos los funcionarios en Formosa«, enunció.

Además indicó que hace 3 años se realizó un campeonato nacional juvenil en la localidad de Laguna Blanca para el cual el presidente de la Federación no contaba con un ring, y se lo prestó él ya que cuenta con uno reglamentario, pero Zarza se lo fundió porque trajo bajo lluvias las tablas, se mojaron las puertas, las cuerinas se destruyeron, siendo que otras personas colaboraron con su gimnasio para que los chicos tengan una buena presentación en un evento tan importante, pero en tantos años este señor no pudo comprar un elemento tan importante como el ring y ahora tiene uno pero no es reglamentario y se lo compró en eternas cuotas al profesor Mendoza.

«Es tan miserable estando en el poder y un caradura como para no pagar al contado, Coqui Zarza está en la Federación hace 20 años, y en todo este tiempo Formosa no tiene un ring reglamentario”, se quejó.

“Hace poco hicieron un selectivo en la localidad de Las Lomitas, siendo que esto no se puede hacer ya que existe una ley que dice que tiene que ser en capital , y trasladar a todos los boxeadores hasta acá, pero no existen elementos de boxeo porque este señor nunca donó nada”, detalló.

“En el Campeonato juvenil había comprado remera para los chicos que estaban participando y era una remera bastante trucha que al llegar a la localidad se quedaron sin letras, no les compró ni siquiera agua, el técnico Daniel Agüero qué es el técnico de la selección supuestamente, un señor con mucho prontuario, y esa noche tengo testigos de esto, este señor estuvo muy dopado, re drog…, totalmente alcoholizado, delante de los chicos, echando su billetera y perdiendo muchas cosas, y descuidando de los chicos», expresó.

Ruíz Díaz dijo que esto a los deportistas les duele mucho porque están presos de su actividad, pero lo mejor que hay es cuando se sale campeón y se nombra a Formosa en este momento todos se cuelgan de esto, cuestionó.

Para culminar agregó que el pedido por nota al HCD lo hace la Asociación de Técnicos Unidos de Formosa, en su caso como representante de la Agrupación 14 de Septiembre, que defiende los derechos de los boxeadores arriba y abajo del ring, también los gimnasios del interior y de capital, en cuanto a la Federación Argentina de Box tiene conocimiento de la situación pues se le presentó notas y habló con su representante el señor Luís Doffi, con la encargada del tribunal de disciplina, pero respondieron que la Federación de Formosa es la única encargada de realizar los eventos en la provincia.

Por eso quieren hacer pública la situación ya que este señor que nunca se puso los guantes por lo menos los deje trabajar con la actividad deportiva y que no sé cuelgue de los triunfos ajenos, del sacrificio y esfuerzo de los chicos, de los técnicos de los gimnasios que trabajan como el de los hermanos Céspedes, que vienen luchando como todos desde muchos años, por eso esto que sucede les duele mucho, concluyó.

Comments

comments