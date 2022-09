Parlamento del Norte Grande: «Un ámbito donde la grieta se achica, el debate es positivo y promete un futuro productivo»

25/09/2022

Foro del Norte Grande Argentina NEA – NOA, la próxima provincia organizadora será Formosa

El diputado provincial Osvaldo Zárate del bloque de Juntos por el Cambio, y sus pares la diputada Carla Zaizer, Juan Carlos Amarilla y Miguel Montoya participaron del conclave de legisladores del Norte Grande Argentino celebrado en la ciudad en Catamarca, que contó con la presencia de legisladores de todos los partidos de Formosa, corrientes Salta Jujuy Catamarca, la Rioja y Tucumán

Zárate en comunicación con Radio Parque en el programa Sin Censura comentó: “Se congregaron legisladores de casi un tercio de las provincias, se trataron temas relacionados a la seguridad justicia, producción, económico y social, un foro de debate de todos los temas que atañen a la región, y los más importante de esto es que, todo se hace por consenso, no existe la posibilidad de pelearnos, se prioriza los temas en los que todos estamos de acuerdo que son bastantes.” calificó

“Las temáticas se basan en las protestas elevadas por los legisladores de todas las provincias para instar a la legislatura y al gobierno a trabajar sobre determinados temas. Como vio combustible energía renovable y sustentable, medio ambiente, producción, seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Es un debate muy importante que a futuro va a ser una corriente de opinión muy fuerte que se va a imponer en el gobierno nacional.”

Al ser consultado sobre el próximo encuentro respondió: “La próxima reunión será cede Formosa, sería el último foro del año, en lo que va del año 2022 este sería el tercero. Esto deviene como consecuencia de la reunión de gobernadores del Norte Grande que se realizó en Formosa capital.

En esta oportunidad se reunieron vice gobernadores, con legisladores de todas las provincias, por Formosa participamos doce legisladores, ocho del partido justicialista (PJ) y cuatro de Juntos por el Cambio, repartidos en diferentes comisiones, personalmente me toco la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, a otros les toco la de producción, trabajo, economía, medio ambiente, energía sustentable, son comisiones diferentes donde está un legislador por provincia.” detalló

El tema principal de debate entre otros fue energía eléctrica, la segmentación que va a beneficiar a mucha gente, es una lucha que hay que seguir dándola, porque Formosa es electro dependiente.

El costo de la tarifa eléctrica en nuestra provincia es condicionante

«Hay que seguir trabajando en esa línea también en la generación de energía alternativa, hay una corriente muy fuerte de estudio con las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy para trabajar en esta línea. No se pudo hablar nada de avanzar más porque, lo primero que se consigue fue de subir el mínimo de la tarifa de 450 a 550 kw que es un reclamo de todos los gobernadores», explicó.

«Para futuro habría que ver no solamente la reducción o el menor costo en épocas de alta temperaturas, si no también trabajar en varios proyectos, vi algunos, yo no estuve en esa comisión, pero si la diputada Zaizer y el diputado Montoya, y en lo que se está avanzando también es en la generación de energía», contó.

«Los jujeños nos explicaron el tema de la energía solar de lo que están aportando de lo que han hecho, también avanzaron en el tema del cannabis medicinal que ellos tienen desarrollado una política con esto, que es en relación también a otro tipo de producción. En el litio, Jujuy es una provincia muy avanzada, hay que mirare en se espejo, escuchar, sobre todo mucho respeto a las opiniones, y lo fundamental es que, uno sabe que este parlamento del Norte grande argentino va a empezar a funcionar y discutir en corto plazo los problemas de la región que es lo que más nos ocupan y nos preocupan», destacó.

«Hay provincias que han desarrollado algunas cosas que en nuestra provincia no tenemos, hace poco el Gildo Infran salió a hablar de litio y tiene que mirarse en el espejo de Jujuy más allá de quien gobierne esta provincia, porque por ahí esta el morbo que es de otro partido, no nos vamos a mirar ahí, pero creo que tenemos mucho que copiar ahí«, destacó.

«El desarrollo del parque industriales con producción local que tiene Corrientes que es impresionante, también aquí los catamarqueños y los jujeños y los salteños que tiene un desarrollo turístico fenomenal que hay que copiar», alentó.

«Creo que esas, son las cosas que tenemos que entender los formoseños, y copiar y trabajar juntos con ellos, pedir colaboración. creo que el gobierno también está en eso, porque vi diputados de Formosa del partido justicialistas convencidos que esa es la salida, me parece que éste es el ámbito donde la grieta se achica muchísimo y las discusiones son productivas y en el futuro van a ser más productivas«.

«Estos son los ámbitos que hay que darle mucha importancia porque son recomendaciones de este parlamento del Norte Grande. Muchas provincias pueden tomarla o dejarla pero al estar todos metidos y tener representación creo que esto va a generar mucha discusión, representamos el 335 del territorio y el 33% de los habitantes de todas estas provincias argentinas que se reúnen para el desarrollo de sus economías, para la lucha contra el narcotráfico, la seguridad y todos los temas que competen a las provincias y que diariamente estamos atravesando», concluyó.