Parmetler: “La Justicia le ordena a la JEP que respete el cronograma electoral emanado por la resolución rectoral”

64

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, se refirió a la decisión de la Justicia Federal de suspender las elecciones del claustro docente, previstas para este miércoles 18 de agosto en las cuatro Facultades.

Al respecto, dijo: “Se debe a una denuncia hecha por los apoderados de una de las listas en tres de las Facultades porque la Junta Electoral Permanente ha adelantado las reuniones y no ha respetado el cronograma electoral ni el reglamento. Por eso, la Justicia le ordena que respete el cronograma emanado por la resolución rectoral”.

“No están haciendo las cosas bien en el sentido de no respetar reglamento electoral ni el cronograma. Es algo fundamental porque tanto los electores como los candidatos se deben ajustar a un reglamento y a un cronograma, y los apoderados tienen que saber cuáles son las reglas del juego”.

“Particularmente, cuando la JEP me solicita que publicite el acto eleccionario, que convoque a la Gendarmería para la seguridad y que suspenda todas las actividades porque iban a haber elecciones este miércoles 18, yo respondí que no era una fecha de elecciones fijada por el cronograma electoral y por el rector, por lo que ellos no tienen ninguna atribución para cambiarla”

Comments

comments