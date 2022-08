Paro y marcha de docentes por una urgente recomposición salarial

63

Docentes agremiados en Docentes Autoconvocados (GDA), Voz Docente y Tribuna Docente que habían convocados a un paro de actividades para el viernes, volvieron a marchar desde la plaza San Martin hasta Casa de Gobierno reclamando una urgente recomposición salarial para lo que resta del año.

Queremos paritarias ante el descalabro financiero. Lamentablemente en nuestra provincia no ocurre lo que manda la Constitución y se da en el resto de las provincias argentinas

«El pedido es reiterado, el 80% de los docentes de la provincia tenemos sueldos miserables y lamentablemente nuestros reclamos no son escuchados, no les interesa, por eso paramos y marchamos”, aseguró el referente de Voz Docente Manuel Pereyra.

“La situación no da para más, los sueldos no alcanzan y la inflación día a día es imparable, no llegamos ni a mitad de mes, si no hay un anuncio en carácter de urgente de la cartera de educativa o del gobierno provincial, esto se va a agravar».

“Tenemos un sueldo de bolsillo de 65 mil pesos, nuestro básico es de 30 mil, por eso pedimos un sueldo garantizado de 120 mil pesos y un aumento del 40% del básico para respetar la pirámide salarial», explicó Pereyra.

Los gremialistas también protestaron contra el recorte en Educación introducido por el Ministro Sergio Massa, de 210 mil millones de pesos. «Es lamentablemente brutal», se quejaron.

«Es brutal el ajuste que nos quieren hacer por eso repudiamos enérgicamente este anuncio. Hay que tener en cuenta que de los 210 mil millones de pesos a educación le corresponde el 30%, es decir 70 mil millones de pesos, esto va a influir en la calidad educativa, perjudica a miles y miles de niños y estudiantes», indicó el secretario de Voz Docente.

