Parola definió “El campo para nosotros es el PAIPPA”, criticó a Buryaile como Ministro y se olvidó de Basterra

La diputada nacional del Gildismo formoseño Graciela Parola develó el concepto asistencialista; prebendario y populista del gobierno provincial al definir que “el campo para nosotros es el PAIPPA”, al intentar diferenciarse del reclamo de los productores del campo Argentino e intentar cuestionar a Ricardo Buryaile como Ministro del Gobierno nacional, olvido de la intranscendente gestión de Luis Basterra en el mismo cargo.

La dirigente del Frente de Todos (FdT), que cobra un sueldo y los beneficios de legisladora nacional sin poder exhibir ninguna actividad legislativa, amalgamando a su nula actividad en el Congreso de la Nación sus esporádicas, mediocres y disparatadas irrupciones panfletarias y tribuneras en medios oficialistas en esta oportunidad definió al Peronismo como “una ideología que transmite lo que el pueblo quiere y que en el caso nuestro se pudo plasmar con el Modelo Formoseño. Por eso, el pueblo acompaña al gobernador Gildo Insfrán y lo va a seguir haciendo”, afirmó contundente.

Ahh pero Macri: La oposición es un desastre, Buryaile fue un desastre ¿y Basterra?

Criticó a Ricardo Buryaile como Ministro de Agroindustria, y como si no hubiera existido la patética gestión Basterra en el mismo cargo, resaltó las bondades del Peronismo y de El Modelo Formoseño para cargar contra la oposición que en total contraste con el PJ “la oposición siempre ha sido un desastre, no solo cuando fue el Gobierno de Mauricio Macri”, y arremetió contra Ricardo Buryaile asegurando que «cuando fue ministro en la gestión de Cambiemos, no logró nada en algo tan importante como es el campo; ni siquiera pudo hacer una gestión rescatable”.

Dijo también que el diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), quien preside actualmente la Comisión de Agricultura, tiene como función “nuevamente favorecer al sector del centro de la Pampa Húmeda”.

El Campo en Formosa a través del PAIPPA tuvo un desarrollo innegable

Sin embargo, “en Formosa tenemos el PAIPPA”, a través de cual “los pequeños productores han tenido un desarrollo innegable”, exageró categórica para ponderar que la propuesta de Gildo Insfrán cuando surgió en 1996, “ya ha sido superada”.

El mismo promovía el acompañamiento y sostenimiento de los productores, con el desarrollo de la infraestructura, “en una primera etapa, ya que hoy estamos trabajando por la soberanía tecnológica, por un Centro de Medicina Nuclear, por una Universidad Provincial, es decir que vamos subiendo los escalones junto al pueblo”, fabuló contundente.

Por el contrario, el proyecto opositor “es traer gente de afuera para que nos digan lo que tenemos que hacer”, asegurando que los de la oposición en Formosa “son títeres de los grupos hegemónicos”.

Mesa de Enlace Golpista: quieren desestabilizar generando la falsa sensación de que las cosas están mal”

Graciela Parola también embistió contra entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace indicando que el motivo del paro “es desestabilizar al Gobierno Nacional”, cuando en realidad, “son los grandes agroexportadores” los que están llevando adelante la medida de protesta, buscando “generar un clima hostil o esa falsa sensación de que las cosas están mal”.

“El campo para nosotros es el PAIPPA”, diferenció la legisladora, describiendo que gracias a políticas de intervención del Estado “el pequeño productor que pudo desarrollarse extraordinariamente en su chacra y así pueden crecer y mejorar la calidad de su producción”.

El pueblo es el único beneficiado

Al igual que también a través de distintos proyectos con los que se financian la compra de maquinaria, los avances científicos, etcétera, en el marco de una política pública clara de distribución equitativa de la riqueza, mintió.

Todo ello enfocado “en diferentes grupos que necesitan de la ayuda del Estado para superar distintas brechas; ahí está el Estado trabajando y cuando eso sucede el pueblo es el único beneficiado”, culminó.

