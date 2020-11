Participantes del certamen “El Valor de tu Voz” recibieron master class de interpretación escénica

4

Los participantes de las distintas categorías del certamen “El Valor de tu Voz”, organizado por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo del municipio capitalino, son capacitados constantemente en distintas temáticas que les sirvan de herramientas para la actuación y presentación en los diferentes escenarios en el futuro.

En ese contexto, Rubén Vivas, miembro del jurado, ofreció una master class sobre interpretación y actuación en el escenario, que en esta oportunidad estuvo destinada a los finalistas de las categorías niños y jóvenes.

Sobre las temáticas abordadas en la master class, Vivas explicó que se trató de “una capacitación donde hicimos notar a los participantes determinadas conductas en el escenario y también actualizar estas conductas, es decir, no solamente se trata de tener una hermosa voz con un caudal y una energía enorme sino también cómo actuar y exponer todo eso en un escenario”.

“Un participante puede cantar muy bien, tener una voz con mucha energía, sin embargo, muchas veces no llega, aún teniendo técnica vocal; en otros casos, podemos ver que posee una voz con menos caudal pero desarrolla una gran actuación e interpretación; de ese se trató la masterclass, de otorgar estas herramientas de interpretación para que los participantes lleguen al corazón del público”, destacó.

Seguidamente, precisó que lo que se busca con estas capacitaciones “es preparar a los futuros artistas para que emocionen a su público y esto lo tienen que hacer a través de una gran interpretación, el artista tiene que vender lo que está haciendo arriba de un escenario. Para eso, estoy usando una técnica que requiere un trabajo profundo con las emociones y la técnica del singing with the mind, que traducido al español significa “cantando con la mente”, esto lo aprendí con Nacha Guevara, con quien hago masterclass hace años y continúo actualmente vía on line”.

Respecto a los participantes del certamen, Vivas comentó que notó particularmente en los niños y jóvenes “mucha espontaneidad, pero también cierta vergüenza que la van manejando muy bien, en tanto que los mayores vienen con ciertas conductas propias de lo vivido, con muchas historias, y les cuesta soltarse”.

“El resultado de la master class ha sido muy satisfactorio, ya que todos trabajaron muy bien, se quedaron con sabor a más, y es por ello que vamos a continuar con estas clases para que sigan evolucionando”, concluyó.

El certamen El Valor de tu Voz, que se inició en el mes de septiembre, ya realizó dos preselecciones que pudieron disfrutarse a través de las distintas plataformas digitales del Municipio, y tendrá su gran final en el mes de diciembre.

