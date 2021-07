Patiño: “Las escuelas no están en condiciones, algunas no tienen agua, se trata de cuidar la vida de todos”

4

El gremio de Docentes Autoconvocados se sumó al “frazadazo nacional” que se realizó en diferentes jurisdicciones del país, en contra de la presencialidad en las escuelas, asegurando que las condiciones no están dadas para el regreso a las aulas.

La profesora Nilda Patiño, secretaria general del gremio, se refirió a la protesta que tuvo su punto de inicio en CABA, “contra el negacionismo sanitario” del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, tras la decisión de la vuelta de las clases presenciales “todos los días en las escuelas secundarias” del distrito, según el comunicado que distribuyeron.

“Esto se está replicando en distintos puntos del país, la idea es empezar a demostrarle a la sociedad que no están dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad, no están dadas desde el punto de vista epidemiológico y por las condiciones sanitarias y de infraestructura de las escuelas, llamamos frazadazo porque es una época del año en la que las temperaturas son bajas y nos exigen que las aulas tienen que estar con todas sus puertas y ventanas abiertas, eso tiene que tener claro la comunidad”, comenzó diciendo.

“Esto ya está establecido hace tiempo, los ministros firmaron en función a lo que les indicaron los especialistas y eso indica que tiene que haber lo que ellos llaman ventilación cruzada, es decir, que tiene que haber corriente de aire para que el virus no quede suspendido, estacionado, eso es lo que dicen los especialistas. Decíamos tanto que si hace calor o si hace frío los padres de los chicos tienen que entender que los alumnos deben permanecer en su escritorio, en su mesa con todos sus elementos porque el niño es el que tiene que limpiar su entorno y si hace calor no se puede prender el split, estamos bastante complicados, además de que no hay personal de limpieza, hablábamos con algunos docentes y nos decían que sus escuelas habían sido centro de aislamiento, les entregaron escuelas y las deben limpiar, las que no fueron centro de aislamiento también estuvieron cerradas entonces requieren una limpieza a fondo, se le plantea al docente que de corazón lo haga y yo lo que digo es que ninguno de estos funcionarios hacen nada de corazón, esa es la situación”, subrayó Patiño.

“También estamos asistiendo a través de nuestras compañeras a distintas reuniones donde les dicen que va a entrar un grupo de alumnos primero, que va a haber clases dos horas, por eso les explico a los padres que supongamos que sus hijos tengan clases a las 8, tienen que desayunar porque en Formosa, a diferencia de otras provincias, va a haber copa de leche y comedor, el chico tiene que llevar su taza, lavarla, el docente debe dar clases después de eso, salen a las 10 y el que debe limpiar todo es el maestro hasta que entre el segundo grupo. La salida también debe ser organizada para que no salgan todos los grupos y se junten, va a ser más tiempo todavía, es una simulación de presencialidad, es la ‘foto’ que necesita tanto el gobierno como la oposición para estas elecciones”, aseveró la gremialista.

Para finalizar dejó en claro que “en estas condiciones no se puede volver a clases, decimos que es tiempo de que el gobierno entienda que están los docentes que saben lo que hacen, que son los que van a las escuelas y que conversen con ellos y vean que tal escuela no tiene agua, les pido a los padres que se comprometan, que vayan a las escuelas, que vean las condiciones, que nos ayuden porque se trata de cuidar la vida de todos”.

