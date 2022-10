Patiño: «Los alumnos no necesitan 45 minutos más, necesitan contención, atención, y más calidad educativa»

03/10/2022

Serán 45 minutos más de clases para completar las cinco horas dentro del aula, cuyo objetivo fundamental fortalecer la enseñanza en las áreas de lengua y matemática es voluntario puede tomarlo o no.

La profesora Nilda Patiño Sec. General del gremio docente Auto convocados, en comunicación con Radio Parque en el programa Una Buena Dosis expreso: “ se firmó un convenio entre la nación y la provincia donde está especificado todo lo que hace a la cuestión de la remuneración, ya tuvimos la experiencia con los colegas del interior, monetariamente está establecido que se paga todo en blanco, eso le significa a los compañeros con cierta antigüedad y con zona, un aumento importante o considerable en sus haberes, el problema que se genera es con los docentes que tienen doble turno, porque no lo puede cumplir por que se le junta el horario , y no sé qué van a hacer, si van a renunciar al doble turno y se quedan con la jornada de extensión horaria o viceversa .”

De esa manera los alumnos del turno mañana asistirán de 7.30 a 12.30 mientras que los de la tarde, irán de 13 a 18 has.

Con respecto a la remuneración del docente Patiño agregó: “El haber en blanco suma y aporta para la jubilación, pero habrá que ver cuál es el criterio porque la provincia para toda toma desde 10 años, para que sume a la jubilación. Veremos también qué pasa con las familias como se organizan con sus horarios, porque ya estaban organizados, esta extensión va a descomponer todas organización. Se plantea otra cuestión hablábamos con un abogado en estos días porque se lleva la jornada escolar a cinco (5) horas, un doble turno superaría lo que dice la legislación de ocho horas laborales, pasarían a ser diez (10) horas. la ley de contrato trabajo dice que, si trabajas diez horas, las dos horas restantes se tienen que pagar como horas extras, habría que ver si los números que están pensado para la extensión horaria cumplen con ese requisito.”

la carga horaria en las escuelas de jornadas simple es de cuatro horas y 15 minutos, y a esto se le suman los 45 minutos para así completar las cinco horas reloj de presencia efectiva tanto del docente como del alumno en las instituciones escolares.

“La extensión horaria se paga un monto en blanco de 649.32 pesos, eso sería el básico y sobre este monto si el docente no falta se le pagara precentismo, más la antigüedad que corresponda a su cargo, zona, aportes de ley también y cada vez que se actualiza el punto índice se actualiza el monto de la extensión horaria.Cuando el docente tiene doble turno en diferentes establecimientos educativos se le complica poder cumplir con la extensión horaria. Existe un régimen de compatibilidad horaria y firman algo que se llama declaración jurada, si de repente el docente hace la declaración jurada y la unidad funcional rechaza porque no le da el tiempo de llegar de una escuela de villa Lurdes, por ejemplo, a una escuela del centro no le aceptaran trabajar en el doble turno. Hay situaciones particulares, lo que estamos haciendo es como una proyección de lo que puede pasar.»

«Dudo que con 45 minutos arreglen la situación, los alumnos necesitan mayor calidad de atención y contención, necesitamos porteros, preceptores, gabinetes en las escuelas, esas son las cosas que mejoraría todo el rendimiento, la excelencia académica, designación de los cargos de maestros de plástica música folclore de educación física que falta en las escuelas. Para eso es muy importante que los padres hagan seguimiento y exijan cosas, hablaba con una madre que con una naturalidad aceptemos que los chicos están en 5to o 6to grado y no saben leer ni escribir, sigo insistiendo que no es culpa del maestro ni del niño, es culpa de las autoridades educativas que están forzando un método que se llama la promoción asistida y que no resulta.” afirmó

Al referirse al tema de la titularización masiva Patiño declaró: “Seguimos con la campaña pidiéndole al gobernador la titularización masiva, les pedimos a todos, si no quieren sacarse la foto que hagan un cartelito y lo suban a las redes, hagamos esta campaña que no nos cuesta nada.”

“Pedimos una titularización nueva que el gobernador, dada la situación de excepción llame a una titularización masiva y le da tranquilidad a muchos compañeros y compañeras y después vamos viendo.”