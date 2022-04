Patiño: “Los docentes tienen la obligación de proteger a los más vulnerables y de informar inmediatamente las situaciones de acoso o abuso”

51

La referente de Docentes Autoconvocados Nilda Beatriz Patiño en comunicación con Radio Parque manifestó su profunda preocupación por las denuncias y reiteradas situaciones de casos de acoso en establecimientos educativos.

La gremialista se mostró sorprendida por la cantidad y la seriedad de las denuncias sobre situaciones parecidas en distintos colegios, y los casos que tomaron estado público, primero fue una escuela de Pirané, luego otra en capital, pero también contó que se comunicaron con ella docentes de otras localidades del interior, y a partir de esta publicación las chicas van a animarse y saldrán a contar pero también pueden haber varones.

“Por eso como gremio tenemos en nuestra página una pestaña que dice Niñez que como un protocolo toma una resolución provincial, porque de repente hay directores que desconocen esto pero fundamentalmente quiénes son tutores deben enseñarle a sus alumnos que esté existe y que solamente hay que accionar porque simplemente hay que rellenar un formulario para enviar a las autoridades superiores”, explicó

“Hay que explicarle a los docentes, a los jóvenes y a los padres qué hay una ley nacional qué es de protección integral de niños y niñas y adolescentes, pero hay gente que no entiende esto y hablo de los adultos que tienen distintos grados de responsabilidad, porque si soy docente amén de que tenga algún cargo jerárquico y sí sé por qué hay un rumor que alguien menor que está bajo mi protección está siendo dañado, molestados, yo tengo la obligación de dar parte de esto» sentenció.

La docente expuso que “no hay que tenerle miedo a la denuncia porque lo que se está haciendo como adulto que es proteger al ser vulnerable y a quién se le debe el cuidado, entonces se debe entender que esta inconducta es la más grave porque a los docentes se les da el cuidado de los niños”.

“No hay que hacer información sumarial sino tomar lo que dice el niño o niña textualmente sin opinar y elevar a las autoridades, obviamente y hay que ser claro y rige el principio de inocencia a la persona que ha sido acusada porque tiene la posibilidad de defenderse, pero amenazar, amedrentar a los chicos diciéndoles que ponen en riesgo el prestigio de la institución eso está mal y está penado por la ley”, advirtió.

«Nosotros estábamos hablando con distintas organizaciones y tenemos que empezar a construir redes para protección no solo de los niños sino también para las mujeres víctimas de violencia, porque tuvimos que asistir a una señora que lo atendió un abogado sin perspectiva de género y bastante inescrupuloso y le decía tenemos que arreglar porque si vos seguís denunciando a tu marido él va a perder el trabajo y vos no vas a tener un peso, un abogado prestigioso del fuero local, en este sentido queda mucho por hacer, el protocolo se llama, protocolo de intervención para situaciones de vulnerabilidad en los derechos de niños niñas y adolescentes y así existe toda una explicación con respecto al concepto, marco legal y formas de intervención, con las reglas básicas de intervención adosado a ellos los formularios», señaló.

“En el anexo 2 está lo que se llama recursos institucionales con todas las instituciones que deben intervenir, entonces no hay excusa para no realizar la denuncia, y no es cómo le explico un director de qué estaban juntando los casos porque no es una cosecha, ante estas cuestiones no se puede esperar se debe elevar hacia las jerarquías superiores para la investigación y protección de ambas partes”, abundó.

Patiño dijo para terminar «a la luz de como el derecho avanzó se debería actualizar estas resoluciones, realizar urgente capacitaciones, a los directores, a los jefes de departamento o, a los preceptores, a los profesores por etapas, pero hacer algo para proteger a los chicos, porque me parece muy grave que en el ámbito escolar suceda esto, porque nuestro trabajo es el cuidado de ese niño, niña y adolescente y si es aquí donde se los va a violentar”.

“Hay que entender por violentar no necesariamente a una situación carnal, si se le hace una observación sobre su cuerpo, si se le hace un comentario que lo incomoda en ese sentido también hay acoso, es un proceso educar a la sociedad de que eso está mal, y los chicos debe de entender que eso no se debe hacer mucho más ahora que estamos formados como ciudadanos y ciudadanas y conocemos nuestros derechos y que desde el estado se establecieron mecanismos como herramientas para evitarlo, y los directivos no pueden objetar ignorancia», concluyó.

