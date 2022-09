Patiño: “Si Insfran dice que estamos bien seguramente se refiere a él y a su entorno político”

24/09/2022

Nilda Patiño referente de Autoconvocados en comunicación con Radio Parque hizo referencia a la situación de los docentes, a la titularización masiva del gobierno, al discurso de odio, la pretensión de controlar las redes sociales y a la situación provincial.

Las redes sociales van más allá de cualquier Estado inclusive los totalitarios que los intentan restringir

La gremialista enunció que las redes sociales van más allá de cualquier Estado inclusive los totalitarios que los intentan restringir se filtran de igual forma, pero es importante definir a qué cuestiones deben limitarse las redes sociales que muchas veces instigan a jóvenes a cometer hechos peligrosos, son temas para tratarlo con seriedad, pero de ninguna forma se puede reglamentar, el odio resulta hasta ridículo el planteo que realiza el oficialismo.

La realidad del gobernador es muy diferente a la de su pueblo

Además sostuvo que a los jóvenes la pretensión autoritaria de restringir las redes sociales, no le generará absolutamente nada, tal vez a los adultos sí porque vienen de una cultura de la censura, pero últimamente el gobernador elige algunas expresiones que parecen ser para la campaña, porque cómo enseña la historia cada uno explica la realidad desde dónde está, y es evidente que la realidad del gobernador es muy diferente a la de su pueblo.

«Estas cosas que dicen los funcionarios como Muraccioli, porque donde ellos ven que nosotros le ganamos a la inflación? porque seguramente él tiene unos ingresos que le permite sostener esto, pero quiénes vivimos de un salario docente o de la administración pública sabemos que eso no es así”, desmintió.

“Si el gobernador dice que estamos bien seguramente se refiere a ellos, a su sector político social más cercano, porque ni siquiera creo se refiere a otro compañero peronista que trabaja y milita porque es fanático del modelo pero tiene una categoría 18 o 20 y hasta te diría 23 en la provincia de Formosa, porque los salarios son bajísimos”, explicó.

“Entonces hay que tomarlo como de quién viene si el gobernador dice que estamos bien se referirá a él y a sus funcionarios, el gobernador no puede hablar de democracia de amor y considerar que alguien que piensa distinto es un odiador, pero es lo que nos tocó como gobernador» se resignó.

Patiño dijo «cuándo preguntamos informalmente personal de TELECOM argumento que no eran de ellos eran del cable pero esta empresa me contesta y ayer la misma compañera que sufre el accidente le dice que se volvió a salvar por segunda vez porque en la esquina de la escuela 225 en el barrio San Miguel hay otro cable, por eso paró y no arroyó a un cesto de basura porque puede llegar a causar problemas porque encima es una escuela y la gente puede salir apurada, entonces dijimos que teníamos que hacer esto público, llamar a una campaña para identificar estos cables en los distintos puntos de la ciudad, pero debe haber alguna autoridad que sanciona a la empresa por dejar esto tirado, es decir que les llamen la atención, en cuanto a la municipalidad respondió que los cables que están al lado de los árboles son responsabilidad de REFSA, por eso preferimos que a través de la Defensoría del Pueblo se dirima de quién es la responsabilidad».

Para culminar expuso que con los cambios de Delegados Zonales están removiendo a todos los directores de las escuelas, muchas veces sin mirar siquiera el puntaje, o con interventores que su única característica es ser defensor del modelo formoseño.