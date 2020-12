Patricio Evans nuevamente fue victima de abuso policial y de los escraches del ministro González

1,286 total views, 1,286 views today

El sábado, en horas de la noche, se produjo un incidente en el Hotel Asterión, cuyo Primer Piso funciona actualmente como alojamiento pago para personas que ingresan a Formosa, que fue protagonizado por el responsable del lugar, Patricio Evans, y efectivos policiales que verificaban el cumplimiento de la cuarentena de las personas alojadas.

Evans relató que hace seis días el Hotel está brindando, el servicio pago de aislamiento a elección de cada persona que ingresa a la Provincia y decide alojarse en ese establecimiento. “Quien ingresa, le paga a la Provincia $ 14.000 en concepto de hisopados y custodia policial. También, paga la habitación y elige la Categoría en la cual se va a hospedar. Puede o no cerrar con nosotros el servicio de comidas o atención completa”, acotó.

“Mi padre -el abogado Guillermo Evans, otro de los dueños del Hotel- le estaba subiendo la cena a un huésped. Entre las opciones de bebidas dentro del Menú, se encuentran un agua mineral, una gaseosa y una cerveza personal. Ante esto, un oficial de policía increpó a mi padre, lo empujó, le sacó la bebida, que es del cliente, maltrató a mi padre. Luego de que mi padre me informa de esta situación, vine al Hotel. Le pedí al oficial que dejara la cena sobre una mesa donde solemos dejarle la comida a cada huésped, para que nosotros luego le podamos avisar por WhatsApp que está su comida”, expresó.

“Entonces, me dijo que estaba prohibido que una persona alojada en un aislamiento pago consumiera alcohol. No sabía que estaba prohibido. No es un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. No nos informaron de esta situación, ni a nosotros ni a los pasajeros. Se trata de una botella de cerveza de 330 centímetros cúbicos, para acompañar la cena. Entendemos que es una barrera sanitaria de alisamiento, no una Penitenciaría, donde se le prohíben determinadas cosas a las personas durante la estadía. Esto no es una Escuela. Acá las personas eligen cómo hacer la cuarentena, sin dar ninguna de las normas del Protocolo”, apuntó.

“No tenemos ningún acuerdo con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia para recibir a aquellas personas que deben ingresar por orden de la Corte Suprema. Presentamos una Nota el 12 de noviembre, para saber los requisitos operar con hospedaje abonado por el Gobierno. Hasta ahora, no obtuvimos respuesta”, indicó.

“Después, empezó un forcejeo con el oficial, mientras un efectivo que estaba detrás filmaba lo que estaba pasando. Luego, entre dos efectivos dijeron que me iban a ‘reducir’, y me tiraron al piso e intentaron esposarme. Ahí, me resistí. Por un accidente, viví durante un año con una traqueotomía y tengo EPOC. Tengo una cirugía pendiente de reconstrucción de laringe. Estuve más de 15 minutos sentado, con una mano esposada. Luego, un tercer oficial se sumó y me empezó a apretar los testículos, para que yo ceda y me pudieran poner las esposas en las dos manos”, detalló.

“Mi padre, quien le estaba llevando la comida a otro pasajero, vio todo el episodio, y lo empujaron. Luego, comenzaron a llegar patrulleros y efectivos, que lo único que hicieron fue justificar este accionar, que sucedió íntegramente dentro de mi negocio. Se tomaron todas las atribuciones. En este momento, no sé qué causa me están armando en este momento. La jueza Karina Paz ni nadie del Juzgado de turno se hicieron presentes en el lugar. Tengo golpes, y la espalda lastimada. No me extrañaría que termine detenido”, denunció.

González: “El protagonista es la misma persona que tuvo una actitud violenta con una mujer policía en la calle”

Tras ser consultado acerca de este suceso en el parte diario del Consejo COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, Jorge Oscar Ibáñez, remarcó que el Protocolo sanitario es “uno solo”, tanto para Hoteles como para Escuelas que alojan a personas que deben cumplir los 14 días de cuarentena. “Lo que sucede es que se da la posibilidad a quien quiera hacer la cuarentena a su costa, porque tiene los recursos necesarios o no quiere dormir en una Escuela, que está perfectamente acondicionada con el esfuerzo de muchas personas voluntarias”, subrayó.

“En el Hotel, la persona no está de vacaciones. No va a ese lugar para estar al borde de una pileta, sino para cumplir una cuarentena obligatoria, fijada por el Protocolo, que establece la no ingesta de bebidas alcohólicas. Quien va a un Hotel no puede decir que no va a cumplir el Protocolo, que es único. Lo que cambia es el lugar de alojamiento. Por ello, hay personal de seguridad en esos lugares; y la Corte dice que es facultad de la Provincia establecer los Protocolos sanitarios”, añadió.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, relató: “Hubo un episodio en la noche de ayer. El protagonista es la misma persona que tuvo una actitud violenta con una mujer policía en la calle. En esta oportunidad, encontró a un personal policial masculino. Ahora, se quiso hacer el violento de nuevo, y no le fue tan bien. Entonces, hubo una situación, y existieron amenazas, lesiones y atentados contra la autoridad. Una vez que se calmaron los ánimos, a esa persona se le sacaron las esposas”.

“Ahora, todo está en la Justicia. Es probable que quieran generar un hecho partir de esto, porque cuando no hay argumentos, se buscan este tipo de situaciones. Esto no es Turismo. No es que yo soy dueño del Hotel y yo me hago responsable. Estamos en una situación de pandemia. Y quienes alojan son personas que ingresan en el marco del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, y tiene que cumplir el Protocolo sanitario. Todos saben y conocen”, manifestó Jorge González.

Respuesta de Evans

Tras conocer las declaraciones que se expresaron desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Patricio Evans respondió que desconocía la vigencia de la prohibición de venta de alcohol para quienes decidían abonar su estadía en un Hotel de manera particular para cumplir con los 14 días de cuarentena.

“Cuando hace una semana nos habilitaron el Primer Piso del hotel para aislamiento pago, no se nos informó tal supuesta prohibición. Interpretamos que es un aislamiento sanitario, en la habitación hay un adulto que decide qué comer y beber. No está preso”, declaró.

“Tuvimos problemas con la policía porque tampoco querían que salgan a los balcones de las habitaciones, el criterio pareciera ser que si decidís ingresar tenés que pasar los peores 14 días de tu vida, privado de todo. Y hoy lo ratificó el ministro González, cuando dijo ‘Esto no es Turismo’”, agregó.

Por último, Patricio Evans denunció que a los testigos del suceso “se les habría hecho firmar un Acta en blanco”, y precisó que se encontraba “encerrado” en el Hotel junto con su padre, y mencionó que ambos presentaron sendos pedidos de exención de prisión.