Paula Bernini: “Formosa, muy cerca del terrorismo de estado usando a López para construir mentiras”

Paula Bernini, periodista del canal informativo TN de Buenos Aires, no dudó en señalar que el gobierno de Formosa está muy cerca del terrorismo de Estado, usando al procurador general Sergio Rolando López para construir una mentira tratando de desmontar falazmente la denuncia de ese medio.

Lo hizo en comunicación con el programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por FM Radio Parque, donde dejó muchos cuestionamientos para el gobierno de Formosa.

La periodista tuvo así la posibilidad de hacer su descargo profesional frente a la arremetida de López, mandado a desmentir el crudo informe que puso de manifiesto TN ante todo el país, sobre mujeres wichís obligadas a tener a sus hijos por cesárea, lo que obligó a muchas a refugiarse en los montes del oeste formoseño.

En este marco de crítica mirada periodística, Bernini dijo que “nunca una autoridad tan importante, tan representativa, salió a tratar de desvirtuar un informe periodístico de TN. Es fuerte la acusación, pero nunca una autoridad tan representativa, de parte de alguien que tiene que garantizar la verdad, llegó tan lejos”, observó.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo con mucha rigurosidad profesional, recorriendo todo el oeste formoseño y entrando a los montes. La gente o el equipo de López no pudo verificar nuestro trabajo porque no estuvieron allí como nosotros, por lo tanto, lo que hicimos fue erróneamente calificado en las mentiras que se difundieron”, aseveró.

Entonces sentenció que “el término con que TN respondió a las falacias armadas por el gobierno formoseño mediante López, “Formosa Disparatada” suena como una idea agradable, pero uno ya no sabe cómo calificar a la provincia”.

Fue allí que subrayó que cuando se utiliza a alguien o algo con rango muy importante, más aún de la justicia, se está muy cerca del terrorismo de Estado. “Con lo que se está haciendo hoy mediante la utilización de personajes fuertes de la justicia para construir mentiras buscando desmontar un informe periodístico realizado con mucho rigor profesional, Formosa está muy cerca del terrorismo de Estado”, sentenció.

Acotó que “los ojos de las mujeres originarias transmitían terror. A mí no me lo contó nadie. Yo estuve ahí y es imposible armar montajes como se nos acusa, porque todo el tiempo estuvimos con dos camionetas de la policía vigilándonos, con ocho policías, salvo que éstos hayan sido nuestros cómplices”, afirmó.

Odisea de las mujeres aborígenes parturientas

Basada en que conoció fehacientemente la realidad de la cultura originaria durante su visita al oeste formoseño, Bernini también abordó los padecimientos que sufren las mujeres de poblaciones wichíes, en especial quienes esperan un bebé.

“Las mujeres wichíes no tienen hoy la seguridad de que pueden dar a luz de manera natural, que es su cultura, porque son prácticamente secuestradas para practicarles césareas. Muchas mujeres en la Argentina eligen dar a luz por cesárea, pero la palabra es que eligen, no son obligadas”, recalcó.

Agregó que “a estas mujeres las van a buscar para hacerles cesáreas, y así tienen hijos sietemesinos, ochomesinos, sin contar con servicio de Neo ni otros propios del parto, sin psicólogos”.

Detalló aún más estos casos al afirmar que las mujeres para dar a luz necesitan de la asistencia psicológica, “buscando consensuar día y hora, lugar, y otros detalles para tener al bebé. Las mujeres originarias le tienen terror a los hospitales”, indicó.

Para finalizar, Bernini se lamentó que el gobierno tenga que acudir a estos métodos muy bajos para tratar de desvirtuar un trabajo periodístico con rigor profesional y en el propio terreno. “Pero ellos no hablan del protocolo abusivo del gobernador (Gildo) Insfrán; no hablan de los benes recién separados de sus padres; no hablan de las prácticas abusivas de la policía y otros métodos represivos; y no hablan además de muchos niños que dejaron otros tratamientos médicos porque tienen terror a subir a una ambulancia”, destacó.

Dijo que está a disposición del procurador general López para explicar todo lo que hizo durante su presencia profesional en el oeste y puso de relieve lo grave caso Margarita, la mujer aborigen de Ingeniero Juárez, a quién en el hospital de Las Lomitas, la obligaron a firmar una nota donde negaba el informe de TN, mientras se doblaba de dolor por un problema de vesícula.

