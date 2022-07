Pérez: “En Villafañe ya hay desabastecimiento, hay cupos semanales para compas de artículos de primera necesidad y no tienen precios”

13

El docente Rufino Pérez comunicador de la FM 98.5 de la localidad de Villafañe en comunicación con Radio Parque denunció desabastecimiento y la implementación de cupos de compra de artículos de primera necesidad y de usos cotidianas en Comandante Villafañe.

El educador comentó que en Villafañe los supermercados habilitan cupos para comprar elementos básicos a los ciudadanos, por ejemplo cierta cantidad de aceite, papel higiénico, leche en polvo y otros elementos por familia de forma semanal, en el rubro de materiales de la construcción todo lo que sea cemento cal y hierros no se puede comprar como para stock, es decir todos estos productos tienen inconvenientes de abastecimiento, por la profunda crisis económica.

«En mi caso estoy a cargo de la construcción de una casa, y por semana según lo rápido que trabaje el oficial de la obra, sí necesito 20 bolsas de cal me dicen que solo pueden venderme 7, lo mismo pasa con el cemento, todo esto trae una serie de problemas porque el oficial albañil necesitaba la cantidad que me pidió, pero en teoría esto se agravaría porque tampoco tienen precios, esto es lo que argumentan los dueños de los corralones, y el oficial albañil me dice que él con los ayudantes había hecho compromiso para trabajar toda la semana a determinado ritmo, entonces esto trae problemas también para los changarines albañiles» expresó.

Además señaló que el abastecimiento se complica aún más en el interior donde se tiene poca competencia, porque en pueblos como Villafañe a lo sumo hay dos o tres corralones, y esto se traslada a todos los rubros inclusive alimentos, en este campo ya había pasado que los comerciantes decían que solo podían vender 3 litros de aceite para la familia cada 15 días.

«Esta crisis no es una más de la que hemos pasado en los últimos tiempos, porque nunca se había trasladado esta cuestión al rubro de la construcción, el tema del precio es uno de los problemas que están teniendo, los dueños de los corralones son vecinos y los conocemos todos, por lo tanto cuando conversamos con ellos para tener alguna explicación de lo que sucede, el argumento es el abastecimiento y el tema de los precios, es decir la especulación por el aumento del dólar blue”, se quejó.

Y esto no es que pasa como dice el gobierno totalmente desapercibido, no es que esto no afecte a la mayoría de la población sino que nos afecta a todos, lo mismo pasaba hace unos 15 días, Aunque ahora aparentemente se ha normalizado el tema del combustible, porque te ibas a la estación de servicio y desde las 7 de la mañana te vendían hasta las 22:30 si te ibas fuera del horario ya no te cargaban nafta, y esto trae un montón de consecuencias, sobre todo para la gente que hace changas, los remiseros, después implementaron otra reglamentación como para que la gente no sé abastezca es decir que no compre por anticipado ya que no te vendían en bidones por ejemplo, imagínense a alguien que vive de cortar pasto si tiene que ir 6 veces por día con su motoguadaña a la estación de servicio porque no le quieren vender en bidones» explicó el ciudadano.

Para culminar Pérez dijo que “después aparecieron estaciones de servicio que si vendían en bidones pero mucho más caro el litro, todo esto es para ilustrar que el tema de los tan mentados controles de precios nunca funcionan en ningún lado”.

