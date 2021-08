Perfil: Quién es Fernando Carbajal, el ex juez Federal de Formosa que ahora es candidato a diputado de Juntos por el Cambio

26

Cuando el nombre de Fernando Carbajal comenzó a tomar notoriedad en los medios masivos todavía era juez federal subrogante de Formosa. La pandemia de coronavirus recién empezaba y las medidas restrictivas del gobierno provincial a cargo de Gildo Insfrán tenían una dureza similar a las que aplicaba el presidente Alberto Fernández a nivel nacional.

Para controlar el regreso de personas varadas fuera del territorio provincial, habían puesto en marcha el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas. Desde su despacho en la sede del Poder Judicial de Formosa, Carbajal fue el primer magistrado que firmó una resolución para permitir el ingreso a la provincia de ciudadanos varados, algo que repitió en reiteradas ocasiones y fue repudiado por las autoridades sanitarias locales que hasta la actualidad lo responsabilizan de un pico de contagios y muertes por coronavirus en ese distrito del norte argentino.

Ya pasó un año del inicio de esa etapa y todo el agua que pasó debajo del puente lo posicionó para convencerlo de tomar la decisión de dejar el Poder Judicial y entrar formalmente a la política partidaria con una candidatura a diputado nacional por Juntos por una Formosa libre, la versión provincial de Juntos por el Cambio.

Mientras un amplio sector le reprocha haber utilizado sus sentencias para instalarse políticamente en un contexto sanitario negativo en el que incluso viajaron referentes nacionales del macrismo como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional Waldo Wolff a agitar protestas opositoras, Carbajal está convencido que fue el oficialismo el que lo instaló como una figura candidateable.

“Con su ataque, el gobierno me posicionó como una figura política, algo que no era mi intención porque no hice nada para eso. Mi única tarea era estar en la sala de audiencias dictando resoluciones, pero ellos me pusieron como enemigo público número uno”, aseguró en diálogo con PERFIL.

Pese a tener ese terreno allanado, el ex juez, que de joven había militado en la Franja Morada y luego en el radicalismo, dice que le costó tomar la decisión, pero que “cuando vino el ofrecimiento lo hice porque entendí que en el contexto en el que estábamos la Justicia no alcanzaba para ponerle freno al gobierno de Formosa y al gobierno nacional”. “El gobierno de Insfrán siempre tuvo un sesgo autoritario, siempre quiso controlar a la sociedad y con la pandemia se vio legitimado a hacerlo”, consideró.

– ¿No cree que avanzó rápido en declarar la inconstitucionalidad de una medida de gobierno para detener el avance del virus y dejar en un segundo plano el pedido al Ejecutivo para que agilice el ingreso de las personas varadas?

– En realidad la primera intervención fue en abril de 2020 y como juez dije que el Programa de Ingreso Ordenado era constitucional, que podían obligar a la gente a que haga el aislamiento en los centros estatales pero que las condiciones en las que lo hagan respeten las reglas de dignidad. Fue un primer paso y durante varios meses le fuimos diciendo al gobierno ‘corregí… corregí, así no’, hasta declarar la inconstitucionalidad. Pero en ningún momento dije que los varados debían ingresar sin control, se pidieron condiciones de dignidad y que aseguren que iban a dejarlos ingresar en plazos razonables porque pedían 14 días de aislamiento pero como tenían mil lugares en los centros estatales dispusieron que entren de a tandas de a mil y los 10 mil que esperaban afuera que se jodan, no importaba si eran personas vulnerables o demás.

– Tiempo después de que permitió los ingresos, desde el gobierno provincial dijeron que su decisión había provocado un aumento de casos y muertes por coronavirus. ¿Se cree responsable?

– De ninguna manera. Yo fui juez hasta el 7 de diciembre y los contagios fuertes se produjeron a partir de enero y la Corte Suprema había autorizado los ingresos masivos. De todos modos, esas entradas no eran sin control, todos los fallos dicen que se debía cumplir con los protocolos. Si alguno no se cumplió la única responsabilidad es del gobierno.

Fernando Carbajal durante un reciente acto de campaña.

– ¿Destaca algo de la gestión del presidente Alberto Fernández como presidente?

– Es difícil encontrar un solo aspecto en que el gobierno nacional haya tenido algún acierto. Dijeron que iban a privilegiar la economía y han tenido un derrumbe en todos los niveles. El presidente perdió su rumbo en el rol de conducción del Estado; lo mismo con el valor de su palabra no solo hacia afuera sino que también hacia adentro.

– ¿Acompañaría el proyecto de reforma judicial presentado por el oficialismo en caso de ser diputado nacional?

– Votaría en contra porque todas las medidas que se han planteado no sirven para nada. Crear más juzgados no sirve. La resolución al problema es poner en marcha inmediatamente el nuevo Código Procesal Penal Federal que está aprobado pero diferida su aplicación. Lo que tenemos que hacer es reposicionar el rol del Ministerio Público y limitar el poder de los jueces, que se empiece a compartir el poder, es decir, que los fiscales y los jueces se controlen el uno al otro, que aparezca la víctima con un rol activo en el proceso de control al Ministerio Público. Ese juego de contrapeso hará que el sistema de prestación de justicia empiece a funcionar mejor.

– Entonces apoya una reforma en sí…

– Nadie puede negar la necesidad de que se reforme la Justicia. No tengo dudas, hay que hacerlo ya. Tanto dentro como fuera del Poder Judicial hay mucha resistencia al cambio, pero creo que es un camino inevitable y los proyectos de ley que están el Congreso no dan un solo paso en ese sentido. Proponer nuevos jueces cuando el Consejo de la Magistratura sigue funcionando mal y se muestra impotente para analizar pliegos no ayuda en nada.

– ¿Cómo analiza la gestión judicial de Cambiemos teniendo en cuenta que existió una “mesa judicial” y que el propio Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a jueces de causas clave contra figuras de la oposición?

– En cuanto a la mesa judicial hay una causa en trámite y me parece que hay que esperar a que se resuelva. Sobre la visita de los jueces al presidente o funcionarios del Ejecutivo no me horroriza en la medida que se hagan de manera clara y transparente, que las conversaciones se den en marcos institucionales donde se sepan los motivos de la reunión. No sé si este ha sido el caso, desconozco los detalles.

– ¿No le despierta sospechas el hecho de que esos jueces hayan firmado sentencias en contra de referentes de la oposición después de esas reuniones?

– No tengo presente si eso es así. Si lo fuera, sin dudas que arroja sospechas, porque los jueces tienen la obligación de ser muy cuidadosos y de hecho hay normas que regulan esas cuestiones.

– ¿Está conforme con el manejo general de la Justicia del gobierno de Cambiemos?

– Fue una gestión que tuvo problemas en todo lo vinculado a la designación de jueces, fue ineficiente en ese sentido porque no se produjeron los avances de calidad institucional que se deberían haber producido. Por ejemplo: si nosotros tenemos el Consejo de la Magistratura que emite ternas por orden de mérito y el presidente va a apartarse de ese orden, por lo menos debería darse una explicación de por qué elige al segundo o tercero en vez del primero.

– ¿Opina lo mismo de la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto?

– Criticaría esa decisión en términos políticos. Creo que el mismo gobierno asumió el error porque se demostró que no hacía falta porque los ministros tuvieron luego el aval del Senado. Jurídicamente no es cuestionable, es algo previsto en la Constitución.

El proyecto político de Carbajal en Formosa

Si bien se encuentra en plena campaña, Carbajal ya piensa en el 2023 y está convencido de que es necesario trabajar fortalecer el espacio opositor y disputarle el poder al gobierno de Insfrán. En ese marco, esta semana viajó a Buenos Aires donde mantuvo reuniones con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. “Nos manifestaron su total apoyo al proyecto porque saben que en Formosa estamos discutiendo si queremos seguir en un modelo autoritario o si buscaremos una democracia participativa. Y el resultado de estas elecciones depende de eso”, dijo.

Carbajal junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En el cierre, el candidato a diputado que logró el acuerdo del macrismo y el radicalismo formoseño agregó que en caso de llegar al Congreso nacional proyecta “trabajar fuertemente en mi área de experticia que es la Justicia e impulsar el juicio por jurados en el orden federal”. Además, buscará “abordar problemas concretos de la región, como la doble nacionalidad argentina-paraguaya que tenemos: hay que buscar acuerdos con Paraguay para solucionar ese conflicto, regulando y saneando la situación, pero lo hay que hacer desde la perspectiva de la fraternidad y la hermandad entre pueblos, no desde una mirada xenófoba como a veces se plantea”.

