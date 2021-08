Periodista vecino estafado por Talavera, desmintió a Neme: “No es un perseguido político, es un delincuente prófugo de la justicia de Santa Fe”

302

Luego de la detención ordenada por la justicia santafesina de Max Talavera, el precandidato a diputado nacional suplente por el espacio “Estamos con vos” que encabezan la concejal capitalina Gabriela Neme y el contador Luis Ángel Bigatti, por estafar con su empresa constructora a familias de Santa Fe, se conoció el testimonio de nuevas víctimas indignadas por la eufórica defensa proferidas por Neme en un vivo frente a la comisaria octava donde estuvo detenido su candidato hasta que lo trasladaron a Venado Tuerto.

En ese vivo y en posteriores declaraciones periodísticas Gabriela Neme, intentando sacar réditos políticos del arresto de su candidato, culpó de la detención de Max, al gobernador Gildo Insfran, los declaró “perseguido político” por integrar su lista, y convocó a todos los formoseños a vestirse de naranja y hacer estallar las redes con “#TodosSomosMax” para defender la inocencia de Talavera.

40% Carbajal 10% Neme 21 % indecisos, aseguró Infobae

Al día siguiente, mientras se rumoreaba de la renuncia Luis Ángel Bigatti, un hombre honorable al cual su propio partido (MID) acusó de ser “funcional a Gildo Insfran” por sumarse de manera inconsulta a la aventura de Neme y Adrián Bogado de dividir a la oposición facilitando que Gildo Insfran pueda llevarle a Cristina y a Alberto Fernández los dos diputados de Formosa. Mientras muchos que aseguraban conocer la integridad de Bigatti, aventuraban que el hecho de compartir una lista que esta muy bajo en las intenciones de votos (40% Carbajal 10% Neme 21 % indecisos, según Infobae) teniendo como su suplente a un delincuente preso, era algo que la moral de Bigatti por más ansias de figuración que pueda tener no lo iba a soportar.

Si la Lista de Fernando Carbajal y Mily Maciel ganan las PASO, Bigatti prometió que renuncia para no ser funcional a Gildo Insfran

Sin embargo en declaraciones exclusivas a Radio Parque si bien se diferenció de la defensa de Neme, y reconoció que “llevar como candidato a Talavera le pesa y le duele”, no adelantó su intenciones de renunciar a la lista que integra, aunque prometió a sus amigos que si su lista no superaba a la de Fernándo Carbajal y Mily Maciel en las PASO, iba a renunciar a la lista y apoyar la candidatura de Carbajal para no ser funcional a las pretensiones hegemónicas de Gildo Insfran.

Mientras tanto Gabriela Neme, a pesar que había fracasado en su intentona de hacer una pueblada frente a la comisaria octava reclamando la inmediata liberación de su candidato, pese a que no logró que todos los formoseños se vistan de Naranja defendiendo la inocencia de Max, ni siquiera que se notara la frustrada viralización de “#TodosSomosMax“, redobló su apuesta de acusar a otros por la detención del prófugo, y en un medio radial de la ciudad, adelantó que en horas conseguiría la excarcelación de Max Talavera, porque su candidato no había firmado nada, “No estas solo, Estamos con vos Max”, insistió pese a todo, intentando impedir su traslado a Santa Fé, prometiendo su excarcelación, algo probable por que los delitos por los que se los acusa son judicialmente excarcelables de la justicia pero no de la condena social.

“Es lamentable ver a otra peronista, defendiendo como Cristina Kirchner, a delincuentes que estafaron a Argentinos. No queremos más gente deshonesta ocupando cargos públicos”. “Neme nos bloqueo para no escucharnos. Talavera no es inocente como dice esta señora, es un delincuente aunque integre su lista”

El Fiscal de Santa Fe que desmintió el relato de Gabriela Neme

El caprichoso empecinamiento de Gabriela Neme, y la subestimación de la inteligencia ciudadana de intentar tergiversar lo evidente, defender lo indefendible y prometer la excarcelación como si eso lo liberaría de culpa al suplente de Bigatti, indignó a tos estafados que se sumaron a las denuncias, a los reclamos y a los repudios a la declaraciones de Neme, quién acusaron de bloquearlos para escuchar su reclamos.

Una de las primeras voces en salir en Radio Parque denunciando a Talavera y Neme, fue Jonatan, de Concordia, Entre Ríos, luego llegaron las categóricas desmentidas del relato de Neme, del fiscal de la causa de Venado Tuerto Damián Casullo, pero luego de la caprichosa defensa Neme y del despropósito de Bigatti de no renunciar a tener como suplente a un delincuente preso, las voces de los damnificados se multiplicaron y las denuncias de los estafados por el defendido de Neme comenzaron a acumularse, hasta llegar al testimonio y la denuncia de su propios vecino, quién también desmintió a Neme y repudió su intento de convertir a Max Talavera en Heidi.

Vecino estafado: “No estamos frente a una persecución política como esta señora dice”

En este marco también dio su opinión su ex vecino de Venado Tuerto Santiago Balagué, quien también fue estafado por Talavera, quién aclaró a Neme y Bigatti que “no estamos frente a una persecución política como esta señora dice, estamos frente a una situación totalmente delictual, y a hechos de estafas reiteradas de al menos 15 familias que soñaban con el techo propio, delitos que ningún político debería justificar, encubrir ni defender”.

“Por eso eso nuestro país está como esta, por los malos políticos que con tal de defender sus mezquinos intereses se rodean y postulan para cargos públicos a gente deshonestas, y defienden cualquier cosa y a cualquier delincuente prófugo con tal de beneficiarse personal y políticamente. Lamento discrepar con esta señora, pero acá no hay persecución política, se trata de una orden de detención de un estafador prófugo emanada de la justicia de Santa Fe, por hechos reales y concretos por los que deberá responder sea o no candidato de quién sea, y por lo cuales deberá pagar aunque sea excarcelable los delitos que cometió su candidato”, disparó uno de los abogados de la causa.

Detalló que se cree que son 15 las casas que no fueron construidas y sí fueron pagadas, incluso entre los estafados figuran tres concejales de Venado Tuerto que contrataron a la empresa para sortear una casa entre los vecinos. “Hubo una familia beneficiada, se comenzó con la construcción y a partir de que este empresario se fue del lugar, no continuaron. La obra continúa ahora con la contratación de mano de obra privada” aclaró.

Otro ciudadano detalló que el empresario Talavera era su vecino, por lo que tenían una relación estrecha que lo llevó a encargarle la ampliación de su casa, ante el próximo nacimiento de su hijo pero a las 48 horas de la última charla que mantuvieron, dejó la vivienda que habitaba de madrugada e incluso llevándose las llaves.

Por su parte Balagué se mostró sorprendido por la participación política de Talavera acompañando a Gabriela Neme, teniendo en cuenta que “dejó familias devastadas, con gente que le dio a esa empresa los ahorros de toda su vida”.

Al opinar sobre la defensa que realizó la precandidata Neme sobre el suplente de Bigatti aclaró que “no estamos frente a una persecución política como esta señora dice, estamos frente a una situación totalmente delictual y que ojalá se pueda solucionar, y que estas personas puedan recuperar algo, y tengan la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia”.

