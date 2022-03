Pese al rechazo del kirchnerismo, el Senado aprobó el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario

35

El Senado aprobó esta noche con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los 13 votos negativos fueron del Frente de Todos, en tanto que las tres abstenciones fueron Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) y las oficialistas Silvia Sapag y Silvina García Larraburu.

22.40. Mayans defendió el acuerdo con críticas a Macri y viene la votación en el Senado, sin Cristina en el recinto

El jefe del bloque oficialista del Senado, el formoseño José Mayans, defendió esta noche el acuerdo del Gobierno con el FMI, en un discurso que cerró la lista de oradores de la sesión y que incluyó fuertes cuestionamientos a la actuación del expresidente Mauricio Macri en la toma de deuda con el organismo de crédito en 2018. “¿Ustedes no pueden hacer una reflexión?”, preguntó el legislador del PJ a sus pares de Juntos por el Cambio. Luego agregó: “Estuvo bien (Gerardo) Morales, que dijo que ustedes tuvieron responsabilidad”. Mayans dijo que Macri “le dejó el pagaré al pueblo argentino por 45.000 millones, que ahora hay que pagarlo”. Por último, admitió: “Mi bloque va dividido al voto, algunos van a favor o otros van en contra”.

22:15 La advertencia del radical mendocino Cornejo

El senador Alfredo Cornejo, de Juntos por el Cambio, instó al Gobierno a “cambiar radicalmente el rumbo económico” en los próximos dos años pues, a su juicio, no basta este acuerdo con el FMI para recrear confianza en la economía. “Estamos a minutos de que el Gobierno cuente con la autorización de este Congreso para un nuevo endeudamiento. Le pedimos al presidente, a la vicepresidenta, con todo el poder y la influencia que tiene su relato, que escuchen nuestras advertencias”, enfatizó.

Y continuó: “No alcanza con este nuevo crédito (del FMI); el Gobierno tiene que ejecutar un plan económico que cambie el rumbo radicalmente estos dos años. De no hacerlo, con un nuevo financiamiento no se va a detener la inflación, ni se van a crear condiciones para bajar la inflación, no vamos a crecer, vamos a tener problemas de precios, probablemente de desabastecimiento. Se pueden generar corridas bancarias. Aún con el acuerdo, a la Argentina le puede ir peor de lo que le está yendo”.

22:00 Luis Naidenoff: “La vicepresidenta tiene una actitud adolescente”

El senador y jefe de bloque de la UCR Luis Naidenoff le enrostró al oficialismo que gracias a los votos de Juntos por el Cambio, el acuerdo con el FMI será ley. Preside la sesión la senadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio; Cristina Kirchner brilla por su ausencia.

“De los 201 votos afirmativos, más de la mitad fueron de Juntos por el Cambio”, enfatizó Naidenoff. “El oficialismo juega con juego. Este oficialismo, que construye un relato, juega con fuego. Nosotros nos hacemos cargo, lástima que no está presente la vicepresidenta. Se tiene que hacer cargo la vicepresidenta de esta situación. Quien ejerce o ha ejercido el poder también se tiene que hacer cargo de los fracasos. No se puede tener un comportamiento adolescente”, enfatizó.

El senador radical advirtió que el presidente Alberto Fernández “está aislado, está desorientado”. Y responsabilizó de ello a la conducción del oficialismo y, particularmente, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Este oficialismo que ha perdido la mayoría es responsable resguardar al gobierno; esta conducción debe hacerse cargo del gobierno”.

