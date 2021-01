Piatragalla al final sólo vino a poner la cara para defender al régimen

6

Acabo de verla completa. Yo no se si ese sr tiene problemas auditivos o padece de amnesia. Mintió cuando planteó que desde la oposición no le acercamos propuestas, aseguró la Concejal Celeste Ruiz Diaz..

Le dijimos clarito que creíamos que la salida era terminar con los centros de aislamientos e implementar la cuarentena domiciliaria. Le dijimos que considerábamos que con el cumplimiento del decreto presidencial se lograba evitar varios de los excesos. Le dijimos que el sistema sanitario fracasó y le dijimos porqué.

Dice que no hay violacion de los DDHH. Seguramente para él la pérdida de un embarazo como le paso a Zunilda, las detenciones compulsivas, los miembros de las comunidades originarias cuyos familiares hace 15 días que no saben donde se los llevaron, la falta de atención de profesionales de la salud mental ante las crisis, que los niños estén casi 1 mes sin ver la luz del sol y encerrados en un salón, el hacinamiento, la falta de información sobre la salud porque en muchos casos no le entregaban los resultados de los hisopados y puedo seguir con los ejemplos, no son violaciones a los DDHH.

Habló de la violencia institucional. No dijo en lo medios lo que dijo en la reunión: me dijo que mi detención era ilegal y que se enteró de la misma por los medios. Que se comunicó con el ministro quien le dijo que había hablado con la jueza para que nos libere y que le manifestó que fue un error, sin embargo le aclare que el mismo ministro González, que según él le dijo por teléfono que mi detención fue un error, públicamente en conferecnia de prensa avaló el accionar policial.

Sr Secretario: de Ud esperaba que esté a la altura de las circunstancias y del cargo que ocupa. Lamento profundamente confirmar que no es así.

Al final sólo vino a poner la cara y defender al régimen.

