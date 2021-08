Piden Salud: Después de 5 día, endurecieron la protesta. Ahora “corte definitivo” de la ruta 81 en Yema

67

La comunidad de Laguna Yema lleva adelante, desde el miércoles pasado, un corte sobre la ruta nacional 81 reclamando por “una salud sin discriminación” y por el cambio de los directivos del Hospital local. Después de 5 días de corte sin ser escuchados, entendiendo que el defensor del pueblo miente y los funcionarios del gobierno provincial se burlan de ellos y les toman el pelo optaron por el corte definitivo, hasta que los escuchen.

Eduardo Da Costa, uno de los referentes del reclamo, explicó que la comunidad de Laguna Yema tomó esta determinación por estar “indignados y cansados, pero seguimos firmes y no vamos a desistir hasta que el gobierno nos escuche. Lo que queremos es que cambien a los directivos del hospital y no vamos a salir de la ruta hasta que cumplan con nuestro pedido. Queremos que en el hospital haya personal que quiera trabajar y servir a la comunidad‘.

A modo de ejemplo de las múltiples situaciones que les tocan vivir, narró que ayer por la tarde, el hijo del jefe de la comunidad originaria tuvo una convulsión porque es epiléptico y fue al hospital para recibir atención pero no había médico, solo una enfermera que no sabía qué hacer. Llamó al médico pero no venía y entonces nosotros fuimos para hacer un video y difundir eso.

¿Cómo es posible que no haya un médico de guardia?”, reclamó para sumar que “cuando nosotros llegamos al hospital, recién lo hizo el médico’. “Esto es algo que pasa todos los días; no es algo nuevo ni un caso aislado. Es algo que se repite desde que la actual directora del hospital asumió su gestión. Desde que llegó esta doctora, el hospital fue en decadencia, fue perdiendo médicos, especialistas, enfermeros. Hace poco despidió a la técnica de laboratorio, en el Paraje El Cañón había un enfermero pero ahora no hay nadie, la obstetra que venía una vez a la semana ya no lo hace porque la corrieron’, denunció Da Costa.

Al ser consultado sobre si agotaron otras instancias antes de llegar al piquete, el referente comunitario marcó que ‘previo al corte nos cansamos de presentar notas y juntar firmas. Incluso, en manos del vicegobernador Eber Solís entregamos una nota con este tema y nos dio solo cinco segundos de su tiempo para recibir la nota y luego se fue, no cruzó palabra con nosotros, y para el pueblo eso fue una falta de respeto porque no nos escuchó, agarró la nota y se fue prácticamente corriendo’.

Apoyo en Formosa En la jornada de ayer, un grupo ce personas se congregó en la plaza San Martín de la ciudad de Formosa con carteles en apoyo al corte de ruta que los vecinos de Laguna Yema llevan adelante sobre la RN 81. “Se trata de familiares nuestros y vecinos que acudieron a Formosa para recibir atención médica que acá no tienen. Ellos se unieron también para visibilizar lo que estamos reclamando y se unieron a nuestra voz”, destacó

Por su parte, Michelle Argañaraz, otra de las referentes de los manifestantes, comentó que “el corte que comenzó el miércoles arrancó con seis horas de medida y liberaciones temporarias esperando alguna respuesta pero como no llegó jamás, se extendió hasta 15 horas seguidas y este lunes decidieron en una asamblea que el piquete sea definitivo aunque permitimos que pasen las ambulancias, personas enfermas, policías, gendarmes y gente que tenga algún turno médico porque lo que pedimos tiene que ver con la salud’.

