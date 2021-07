Piñeiro: “Carbajal es el mejor candidato frente al que avaló todo y la que votó el 60% de aumento”

192

El concejal capitalino Gerardo Piñeiro, aseguró que Fernando Carbajal y Mily Maciel del Frente “Juntos por una Formosa Libre”, son los mejores precandidatos a diputados nacionales para enfrentar a un Ramiro Fernández Patri que no vio los varados ni los aislados en condiciones carcelarias, y frente a los atropellos a los derechos humanos su mejor opción fue pedirle juicio político al Juez Carbajal, y a la concejal justicialista Elena Garcia que lo acompaña como precandidata que instrumentó y votó el 60% de aumento en los pasajes de colectivos.

“Carbajal es el candidato más duro que el gobierno provincial puede salir a enfrentar” en los comicios legislativos de este año, “es la persona indicada para el cambio que Formosa está esperando y en este momento histórico”, aseguró el concejal radical.

Elena García votó el 60% de aumento en el Transporte urbano

El edil capitalino por la UCR criticó el “pésimo servicio” del transporte urbano que se brinda en la ciudad y la responsabilizó directamente a la concejal justicialista Elena Garcia, de defender los monopólicos privilegios de la empresa y haber impulsado, defendido, instrumentado y votado el aumento del 60% del valor de los pasajes de colectivos.

“Culpa de funcionarios como Elena Garcia hace unos días la gente amaneció con un aumento de boleto sin ningún tipo de mejora en el servicio, no hay mayor frecuencia, no se cumple con los pliegos, la gente sigue parada en las garitas durante horas sin que llegue el colectivo y cuando llega ya viene con su máxima capacidad”, lamentó.

“Esta situación se debe a la falta de gestión de Jofré y al encaprichamiento de Elena García, hay una violación de la autonomía municipal, el ejecutivo provincial ha avasallado la autonomía municipal, tenemos un intendente que no gestiona una concejal que defiende a la empresa, y un gobierno municipal que no hace lo que tiene que hacer para proteger a los usuarios”, aseguró.

En esa misma línea señaló que “gran parte de los vecinos de capital coincide en que la empresa Crucero del Sur da un servicio absolutamente nefasto desde antes de la pandemia.

Tenían que poner diez colectivos por línea y pusieron solo ocho desde el arranque, el servicio siempre fue malo, con el andar de la pandemia de esos ocho colectivos se redujeron a dos, se necesitaban 80 colectivos para funcionar y lo redujeron a 18 o 20 coches, cuestionó.

Explicó además que “la provincia de Formosa pone un subsidio de 20 millones de pesos que hoy en plena pandemia le alcanza a la empresa para cumplir los gastos administrativos y previsionales, la empresa tenía un corte de boleto de entre 1 millón 300 mil boletos anuales, al año se ha reducido a 300 mil, ahí viene un subsidio nacional que paga por corte de boleto, ese subsidio llega al gobierno de la provincia que integra a la empresa”.

Reconoció que con el regreso a clases presenciales que se comenzará mañana, “va a haber mayor movilidad, pero viajarán con el boleto estudiantil subvencionado por el Estado, lo que planteamos es que si el gobierno le dio al empleado público un 40% de aumento de sueldo que esto es escalonado, no se hizo en un solo pago, no podían condenar a un vasto sector con un aumento de boleto porque no todos son empleados públicos, hay changarines, comerciantes, trabajadores independientes, empleados privados que no han podido trabajar durante un año y medio, y deben seguir soportando los costos del pasaje, una familia formoseña tiene que destinar entre el 7% y el 11% de sus ingresos al transporte, eso es lo que gastan”.

“Nosotros decimos que el Estado no puede dejar que la empresa se vaya de Formosa o quiebre porque está al borde de colapsar porque no puede seguir funcionando de esta forma, si el estado durante un año y medio ahorró el boleto estudiantil, el subsidio de corte de boleto que sigue recibiendo, ese es el momento donde hay que poner la plata y mantener el servicio y las fuentes de trabajo”, señaló. “El estado tiene la obligación de salir a garantizar la fuente de trabajo”, acotó.

Elecciones

Piñeiro instó a la ciudadanía a ir por el “voto heroico”. “Creo que para el gobierno de la provincia Carbajal es el candidato más duro que pueden salir a enfrentar”, aseguró.

“No toda la sociedad formoseña ha vivido la pandemia de la misma manera, seguramente hay un sector de la sociedad que no ve todas las cosas que ocurrieron, pero hay un sector al que le ha calado muy hondo que eran partidarios del oficialismo local y del propio Gildo Insfrán que se han visto abandonados por el propio gobernador”, explicó.

“Yo creo que en estas elecciones los del gobierno se tienen que preocupar un poquito, no por la foto de una elección, esto no se termina cuando se vote, nuestro objetivo es reconstruir Formosa, que podamos llegar a vivir en un estado de derecho”, expresó.

No se coman los amagues de falsas oposiciones

“Yo le pido a los ciudadanos que crean, que no se coman los amagues de falsas oposiciones, nosotros somos un partido con coherencia que desde el 83 a la fecha venimos diciendo que esta es la Formosa que queremos, siempre nos hemos mantenido en la línea, Fernando Carbajal es la persona indicada en estos momentos para el cambio que Formosa está esperando y para este momento histórico, este año 2021 es un momento histórico, no se deslumbren por falsas oposiciones que terminan siendo serviciales una vez más, al régimen de Gildo Insfrán”, culminó.

Comments

comments