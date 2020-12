Piñeiro condenó los actos de inauguraciones en la ciudad, sin la presencia del Intendente. “Es una falta de respeto a la autonomía y a las instituciones”

9

El concejal de Juntos por el Cambio Gerardo Piñeiro en comunicación con Radio Parque FM 89.3, cuestionó que se haya inaugurado el paseo lumínico de un sector de la ciudad, sin la presencia del intendente Jorge Jofré.

El legislador manifestó que es una falta de respeto absoluto a los poderes del estado, ver cómo se avasallan las autonomías municipales en la provincia de Formosa, en la inauguración se pudo ver uno de los espectáculos más patéticos, donde un sistema lumínico es presentado por un ministro del área de Economía de la provincia, sin la presencia del intendente ni de las autoridades municipales, eso marca lo que vale aquí las autonomías jurisdiccionales y la independencia de los poderes, cuestionó.

Además sostuvo “Esto no es una casualidad sino es una política que se viene implementando hace mucho tiempo, esto se viene dando en este año atípico cuando se tenía paralizado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, se tenía un súper secretario (Edgar Perez) con amplias facultades que salía a clausurar comercios, a arrogarse funciones bromatológicas que son propias exclusivas y excluyentes de la autonomía municipal, qué fue denunciado inclusive ante la justicia por los graves atropellos que hacía al comercio local, entonces esto es un avasallamiento sistemático que se ha hecho al estado municipal por parte de las autoridades provinciales“.

Muchísimos formoseños están solicitando el ingreso para estas fiestas y hace más de una semana que la página oficial del covid-19 esta caída

También indicó que es inexplicable que el Paseo Costanero haya estado cerrado, y ahora solamente se permite ir con un auto y sacarse fotos con la gran obra que presentó el ministro Ibáñez, pero en sí no cumple la función de un espacio de recreación con la familia, reprochó.

Es hora que Formosa comience a vivir esta situación de pandemia con más naturalidad, muchísimos formoseños que están solicitando el ingreso para estas fiestas y hace más de una semana que la página oficial del covid-19 esta caída, se presentan notas que no reciben porque argumentan que para eso están los canales oficiales de las páginas pero éstas no funcionan.

El concejal de la UCR manifestó “Esto es algo abusivo y no tiene razón de ser el manejo de la situación de la pandemia, con el avasallamiento de los Derechos individuales, más que ahora no tienen el yugo del juez Fernando Carbajal en la cabeza, van a ser de nosotros lo que ellos quieran, manifestó.

Es inexplicable que se prohíban ciertas cuestiones sobre todo cuando vemos que se hacen fiestas clandestinas que ya no lo son porque se ven a familiares y amigos del poder, se los ve en distintos lugares hasta en salones que los mismos dueños son del poder, allí se hacen fiestas, se juntan y divierten, mientras el común de los vecinos no puede ir a tomar un tereré o un mate en la costanera, y nunca tuvieron la delicadeza de explicar que esto se hace por estos motivos”.

Yo quiero que algún día estos iluminados que están al frente del Poder Ejecutivo Provincial expliquen Porque no tenemos transporte ni terrestre y aéreo

En el país ya no rige más el aislamiento social, esto significa que se puede transitar libremente por toda la república Argentina, por eso nadie entiende como existen provincias como Formosa, donde no se respeta los derechos constitucionales de libre tránsito y circulación, ni el derecho al trabajo y a la recreación, ni los derechos individuales que aún no estén garantizados en la provincia, dijo.

“La propia Justicia Federal avalado por fallo de la Cámara y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le han dicho a las autoridades del Covid-19 y al propio gobernador, qué debe respetar las garantías y principios constitucionalmente consagrados, y no se entiende que todavía no se hayan podido tomar medidas que puedan favorecer a distintos sectores como por ejemplo el turístico, es impresionante la cantidad de hoteles que han ido cerrando porque nadie puede transitar en Formosa, las empresas de transporte urbano no llegan acá pero sí a otras provincias, aún no se tiene la vía aérea como alternativa para poder viajar, yo quiero que algún día estos iluminados que están al frente del Poder Ejecutivo Provincial expliquen Porque no tenemos transporte ni terrestre y aéreo“, sentenció.

El dirigente radical aseveró que no se explica por qué no dejan entrar a turistas que pueden llegar a inyectar a la economía local, y darles y la posibilidad de salir adelante a sectores que están siendo marginados e intencionalmente quebrados, son las cosas que no se pueden entender en esta provincia totalmente improvisada, porque se sigue como si fuera el 21 de marzo del 2020.

En cuanto a la Pobreza a nivel nacional, según los índices del INDEC somos el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de inflación, desde julio hasta acá ha crecido un 50% la desocupación también la indigencia, con una pobreza estructural del 40% entonces quiere decir que las cosas se han hecho mal.

En la provincia de Formosa los sueldos de la Administración Pública están en un 80% por debajo de la línea de pobreza, un empleado municipal que está a punto jubilarse con la máxima categoría qué es la 24 Cobra $26000, siendo que son $38000 los que debe cobrar una familia para no estar en situación de pobreza es decir casi el 100% porque -salvo los funcionarios municipales- están por debajo de lo que se debería cobrar para no ser pobre, y en el interior la pobreza se agudiza, pero más allá de esto avizora una Formosa activa que ha despertado y que saldrá a pelear por sus derechos, concluyó.

