Piñeiro cuestionó la falta de Combustibles en una provincia productora de petróleo

El concejal de la UCR Gerardo Piñeiro en comunicación con este medio se recibió a la falta de combustible en la provincia.

El legislador señaló que cuando no se sale de Formosa se piensa que esta es la realidad que se vive en toda la Argentina, o por lo menos de toda la región, pero el jueves de la semana pasada tuvo que viajar hasta Buenos Aires y al pasar Margarita Belén es decir al cruzar el río Bermejo existe otra Argentina como lo qué sucedía durante la pandemia, porque no había faltante de combustible en ninguna estación de servicio ni en el Chaco, Corrientes, Entre Ríos, ni en Buenos Aires.

«Estaciones de servicio de la línea que fuera se conseguía combustible pero en Formosa es increíble que uno se pase horas del día transitando por estaciones de servicio y ninguna tiene combustible, en mi caso lo conseguí a última hora y te venden solo $3000 de combustible, no se sabe lo que está pasando y nadie da explicaciones de nada, porque los formoseños tenemos que vivir constantemente estas situaciones y ya hasta nos habíamos olvidado que somos una de las provincias productoras de petróleo», indicó.

Y las regalías petroleras?

Además agregó que de alguna forma Formosa es una provincia hidrocarburista, ya que recibe regalías por la producción de petróleo, pero la última vez que se supo en qué consistían estás regalías fue durante el gobierno de Vicente Joga, el petróleo se recibía en crudo y se vendía el barril al Paraguay a precio internacional pero ahora no se sabe cuál es la reserva petrolífera que tiene la provincia, tampoco como recibe este gobierno provincial las regalías petroleras si las reciben efectivo, en crudo, en cancelaciones de deuda es decir no se sabe absolutamente nada.

«Ya ni si quiera sabemos si seguimos produciendo petróleo, lo último que supimos es que Formosa iba a tener una producción propia y se iba a hacer cargo de la explotación propia cuando se fueron los de la Pluspetrol y vinieron los chinos a traer el Gran Terra, entonces no sabemos lo que está pasando acá ni por qué los formoseños somos ciudadanos de cuarta y vivimos de esta manera que no se pueden garantizar ni siquiera los servicios públicos como ya pasó que lo denuncio la empresa Crucero del Sur que no tenía combustible para salir a recorrer las calles,

“No podemos tener un campo que no tenga combustible para cosechar o plantar para la campaña que se viene, o simplemente sacar la producción, no tenemos combustible para garantizar que las góndolas de los supermercados estén abastecidas, en algún momento se tiene que sentar el Gobierno de la Provincia de Formosa y nos tiene que explicar por qué nosotros estamos condenados a vivir de la forma en que vivimos» dijo Piñeiro para finalizar.

