Piñeiro durísimo contra la concesión para un cervecera de un terreno municipal

Mientras los emprendimientos gastronómicos en la ciudad pelean para no fundirse, asfixiados por la situación económica en pandemia, sobreviviendo sufriendo el acoso sistemático del estado, haciendo malabares para que cientos de familias no pierdan sus fuentes de trabajo. Pagando alquiler de locales que sube por las nubes, cumpliendo con las fuertes cargas impositivas, tributaria, previsionales, tasas Municipales, etc, describió el Concejal opositor.