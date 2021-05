Piñeiro: “Es gravísimo y perverso que el Estado siga persiguiendo, castigando e impidiendo trabajar a los comerciantes y cuentapropistas”

29

El concejal radical doctor Gerardo Piñeiro, cuestionó severamente la perversa y canallesca persecución del Estado provincial, para impedirles sistemáticamente trabajar, producir y comerciar a los cuentapropistas, emprendedores, comerciantes y gastronómicos, que generan fuentes de trabajo y se ganan el pan diario con el sudor de sus frentes.

“La construcción dejó de ser un trabajo esencial, no pueden salir los vendedores ambulantes, los que cortan pasto, es decir la economía informal esta impedida de trabajar y justamente es la que no reciben subsidios del estado porque no forma parte de los monotributistas, pero son casi el 20% de las salidas laborales”, indicó

“Los comerciantes están otra vez en el ojo de la tormenta, como los gastronómicos, bares, que mueven mucho trabajo derivado, pero están siendo nuevamente atacados por la medidas de la secretaría de Defensa al Consumidor, nosotros el año pasado presentamos un proyecto de comunicación para que se instruya al Intendente, para que no permita que se siga avasallando la autonomía de la municipalidad, porque cuando empezaron las primeras clausuras, nosotros ya planteamos que la municipalidad tiene que hacer valer su autonomía en cuanto al ejido municipal”, advirtió.

Edgar Pérez se extralimita en sus facultades

Además sostuvo que el secretario Edgar Pérez se extralimita en sus facultades porque no puede clausurar en lo que hace a la órbita de la ciudad, porque los comercios no están batallando con faltas graves al consumidor, como para que está subsecretaría provincial puede inmiscuirse en la gastronomía o el comercio local y clausurar cómo están haciendo, se dio el caso de Il Viale y Cuero Noble, no existen reglas claras, los comerciantes ya no saben cómo actuar, en el caso del gastronómico sólo permiten delivery, y debe mantener todo sanitizado pese a no tener personal dentro del local, tiene las puertas abiertas pero no permiten el ingreso al local de los clientes, entonces si cumplen todas estas condiciones, no se entiende cuál es la falta que cometió por ejemplo el negocio gastronómico Il Viale, se interrogó.

“Es evidente que lo único que se está buscando su la recaudación, o sería mucho más propio concientizar a la población, educarlos en cómo cuidarse, para proteger e impedir la proliferación del contagio, en cuanto los comerciantes la pregunta es ¿qué negocio privado puede sobrevivir cuando en un año y cuatro meses únicamente han podido trabajar limitadamente 3 meses? este sector económico que ya está a punto de la quiebra, pero le siguen poniendo mayores obstáculos, es como a una persona que está en el suelo ver qué más se le puede seguir sacando, me parece esto gravísimo, no se les permite trabajar a los sectores que están desesperadamente pidiendo el auxilio y socorro del estado“, destacó.

Esta demostrado que las medidas restrictivas que toman no tienen ningún sentido de ser, sería mucho más propio concientizar a la población en el cuidado para evitar el contagio, si bien las comparaciones pueden ser tediosas por ejemplo en la provincia de Corrientes el sector gastronómico puede trabajar todos los días hasta las 2 de la mañana con todos los protocolos y cuidados, es decir se levantan sabiendo que hay una previsibilidad de que pueden adquirir insumos para sus negocios pero que serán consumidos por el público en tiempo y forma, para después poder pagar al estado, a sus proveedores y a sus empleados, explicó.

“En Formosa este sector está absolutamente quebrado, porque no tiene la previsibilidad del trabajo, ya que no sabe cuáles eran las medidas que adoptará el estado de la noche a la mañana, no puede saber si va a poder pagar a sus proveedores, si los insumos que adquieren va a poder consumir antes de su vencimiento, o no va a tener que tirar, no sabe si va a poder seguir pagando el sueldo a sus empleados, que por los años de trabajo forman parte de la familia del negocio, es decir forman parte del proyecto por el cual se han encaminado todos juntos, entonces no estamos afectando únicamente a los dueños del sector sino también de forma directa a toda esa masa de empleados, de familias que viven de lo que genera este sector económico, entonces no se puede ser tan frívolo de decir la vida o el trabajo porque de esta forma no se da una segura protección de la vida, y ahora el gobierno echa culpas por lo que ha sucedido a las marchas y movilizaciones de este sector que ha salido y por el cual está ensañado el gobierno, porque fue el primer sector que salió y le dijo no a las medidas adoptadas por Gildo Insfran“, señaló el concejal radical.

Piñeiro dijo que los entiende porque tienen que seguir avasallando los derechos de los ciudadanos como cuando el estado no hace nada para proteger esa fuente de trabajo, ni apoyar las salidas laborales que se tienen Formosa y que no dependen del estado provincial, cuestionó.

Mientras el sector gastronómico, los vendedores ambulantes, el sector privado no puede trabajar, se tiene un intendente en Villafañe que hace una fiesta para 400 personas por su casamiento, y ni siquiera se habla de un velorio que muchas veces hasta es entendible que no se pueda despedir a un ser querido que ya no se lo va a ver nunca más, pero estamos hablando de algo que se pudo haber evitado y reprogramado, cómo es la fiesta de un casamiento en donde asistieron 400 personas, mientras otros no pueden hacer lo mismo, situación parecida fue la fiesta que realizó el sobrino del gobernador en Laguna Blanca, en una pileta con cantidad de jóvenes relajados y compartiendo un espacio público cuando todos estaban en fase 1, pero Clorinda no puede trabajar y en otras cuestiones graves miran para otro lado, objetó.

“Hay que recordar también la fiesta del intendente de Buena Vista Pereyra, con el trencito y baile para festejar el día del empleado municipal, bailando Bombón Asesino, ¿de que distanciamiento social hablan?, entonces hay que empezar a predicar con el ejemplo, así la sociedad va a empezar a entendernos, porque o si no se puede decir el virus este es mortal, pero sólo existe para vos no para mí, porque si vos estás de fiesta y yo estoy encerrado entonces voy a creer que el virus no es para tanto y ya no voy a creerle a mí gobernantes, ni a las medidas que adoptan y esa es la gravedad, porque entonces cuando las personas se pone el barbijo sólo para pasar el frente al control policial pero después se olvidan del cuidado porque ya no creen más a los gobernantes, y la realidad es que ya no le creen más” agregó.

Para culminar indicó que se debe hablar a la sociedad claramente, explicando cómo evitar ser el transporte del virus para no contagiar a los demás, a través de normas sencillas como es el cuidado, con las medidas sanitizantes que se deben tener en cuenta, de esa forma con una buena campaña de concientización se podría evitar los cierres de los negocios como las medidas restrictivas en las capacidades de trabajo, para evitar el colapso del sistema sanitario y económico, pero siempre dando el ejemplo de vida sobre todo quienes tienen responsabilidad de gobierno, concluyó .

Comments

comments