Piñeiro: “Fernández Patri no se anima a debatir porque no le da el cuero para defender las mentiras de El Modelo”

El concejal de la UCR Gerardo Piñeiro en comunicación con Radio Parque hizo referencia al triunfo abrumador del radicalismo en Corrientes y a las expectativas con respecto las PASO del frente Juntos por Formosa Libre que tiene como principal candidato al Dr. Fernando Carbajal.

El legislador manifestó que lo sucedido en Corrientes es una muestra de que la oposición está preparada para ser gobierno con una visión firme, y una verdadera opción para los argentinos.

“El humor social está manejado por las políticas nacionales, es el propio presidente de la república el que maneja los lineamientos de la economía nacional, la inflación que crece en forma giganta da la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, la falta de autonomía hacia las provincias y hacia los municipios, esto genera una situación de descontento social, lo que ha pasado con el manejo de la pandemia porque se nos han burlado en la cara haciendo fiestas clandestinas, y eso también es lo que ha votado de la gente”, afirmó.

Además destacó que estos son los debates que se generan y que los candidatos actuales deberían estar discutiendo, por eso considera que sería muy sano que pueda debatir el representante del Poder Ejecutivo en el Congreso de la nación qué es el representante del modelo formoseño es decir Fernández Patri y que diga cuáles son esas políticas públicas que ellos dicen implementar, cómo ha visto la situación de la pandemia, y que debe discutir con el candidato Fernando Carbajal muchas cuestiones que son de interés de la ciudadanía.

“Patri debe expresar sobre el manejo de la pandemia, la economía, la pérdida de las clases presenciales en la provincia de Formosa, la pobreza que se ha incrementado por arriba del 60%, hoy más del 65% de las familias no tienen trabajo y viven mediante un plan social asistencial, por eso deberían estar sentados todos aquellos que quieren formar parte de la dirigencia de este futuro inmediato es decir la clase política, y decir que pensamos hacer para sacar al formoseño y a las generaciones futuras de esta situación en la que están, en un debate sano”, aseguró.

Este debate se tiene que dar porque está establecido en la Constitución Nacional y también en muchas de las constituciones provinciales y en Formosa sin embargo no se aplica, ni siquiera si tienen una responsabilidad legal porque no existe la voluntad política del oficialismo de discutir ningún tipo de política pública, pero los tiempos están cambiando y las sociedades están comenzando a demandar porque hoy quieren saber qué piensa hacer Fernández Patri después de haber sido 8 años diputado nacional“. señaló.

El referente de la UCR declaró que Patri debe explicar a las familias de Formosa, que piensa de la violencia institucional y de género que son las nuevas políticas públicas que se están implementando, cuáles son las gestiones en materia legislativa que está analizando para la provincia para generar fuentes de empleo, todas estas cosas son las que hay que discutir sobre todo para llevar certidumbre de lo que está sucediendo a la ciudadanía.

“Si tenemos un oficialismo que se niega a debatir, y que se sigue mirando el ombligo como centro político es difícil congeniar políticas públicas que le sirvan y les permitan salir de esta desesperanza los formoseños, y creo que Ramiro Fernández Patri no acepta un debate público porque no tiene el consenso dentro del frente que representa que es el Frente de Todos, y por qué no tiene el peso intelectual para plantarse y decir este es mi pensamiento aún en contra de lo que piensa el gobernador de la provincia, o esto quiero para mi provincia y se lo voy a proponer al gobernador para llevarlo al Congreso de la Nación”, cuestionó.

No tiene visión ni formación política, además de que es una persona que no puede sentarse a explicar qué hizo desde sus comienzos de la vida política para estar donde está, alguien que ha pasado 8 años como diputado nacional, 4 años como ministro de turismo y otros cuatro como diputado provincial y no nos puede explicar qué proyecto de provincia quiere para los formoseños porque las situaciones han variado, la pandemia ha sacado a traslucir cuestiones que antes no estaban a flor de piel porque antes los ciudadanos no se manejaban con la privación de las libertades individuales”, advirtió el concejal.

El edil expuso que los vecinos se quedaron más de un año sin el servicio de justicia, antes no se veía la falta de infraestructura básica como el agua potable, cloacas, alumbrado se los barrios o la precariedad habitacional, esto lo pudo sentir la gente al quedarse más tiempo en sus hogares.

Antes se no advertía que el sueldo de los formoseños es uno de los más bajos de la República Argentina o que muchos sin un plan asistencial no pueden vivir, porque aparte de ese ingreso fijo muchas personas podían hacer changas o trabajos informales que le permitían completar sus necesidades económicas para llegar a fin de mes, pero al quedarse sin eso se dieron cuenta de que el dinero en Formosa no les alcanza, explicó.

“Las familias formoseñas se dieron carentes ante todo de la protección de las instituciones y se dieron cuenta de que el modelo formoseño no era tan bueno como les contaba Insfran, porque un resultado electoral no significa que estás haciendo las cosas bien sino que te da mayor responsabilidad el apoyo electoral, cosa que en Formosa no pasa, el sentido acá es otro, como tengo los votos tengo la impunidad y hago lo que quiero porque lo pueblo me acompañe pero es ahí cuando más responsabilidad se tiene que tener si sos un demócrata qué cree en las instituciones y la democracia”, señaló.

Estamos todos escandalizados por lo que hizo el presidente en Olivos, pero nadie se escandalizó cuando el intendente de Villafañe hizo su casamiento con 500 personas, o cuando el intendente Pereyra de Pastoril festejaba haciendo trencito, bombón asesino y lambada con un montón de gente hasta en situaciones obscenas o cuando el sobrino del gobernador en su propia quinta en Laguna Blanca hacía fiestas privadas con más de 500 jóvenes cuando estábamos en fase 1, o cuando el intendente de Laguna yema hacia fiestas y tenía a su pueblo encerrado, nadie se escandalizó por esto”, sentenció.

Piñeiro dijo que estas son las cuestiones por las que deben sentarse Ramiro Fernández Patri, Fernando Carbajal de Juntos por Formosa Libre y Gabriela Neme a dar el debate, y todos deben saber qué opina cada uno de estos representantes sobre las distintas materias que hoy les está interesando el vecino.

Para terminar agregó sobre el insulto al gobernador en pleno actividad política, “la juventud fue la gran protagonista de lo que hoy está sucediendo en Formosa, los cambios que empieza a exigir la sociedad formoseña tiene mucho que ver con el compromiso que han tomado los jóvenes en el cambio inmediato que se quiere llevar en la provincia, han dejado de ser simples observadores de la realidad y comenzaron a ser actores reales de un cambio en Formosa, por los cual les estoy agradecido pero considero que no se debe perder el eje y les pido a los jóvenes que no lo hagan de faltarle el respeto a las investiduras de las instituciones de la democracia.

“Así cómo existió la represión salvaje del 5 de marzo en Formosa, para recuperar la democracia se han vivido situaciones como éstas y peores, entonces tenemos que respetar al gobernador de la provincia como la institución que es, no hay que faltarle el respeto a la institución no solo a Gildo Insfran que es una persona mayor y se le deber respetar por una situación moral y cultural pero sobre todo nunca perder el respeto a la institución porque no es esa la forma y el modo de dar la pelea, sino con el voto de todas las familias formoseñas sacarlo a Gildo de donde está y se dé lugar a sangre nueva a qué gobierne la provincia”, concluyó.

