Piñeiro: “La gente ya no le cree al gobierno por más escenográfica que sean sus acciones”

El Concejal Gerardo Piñeiro de Juntos Por el Cambio hizo referencia a las medidas adoptadas por el gobierno de Formosa a las cuales considera desproporcionadas y abusivas.

“Hoy transitamos el día 11 de la vuelta a “fase 1”, la paralización total de las actividades decretadas por el gobierno como no esenciales”.

“El Consejo del COVID-19, indicó que ya se detectaron en la provincia desde que implemento la fase 1 un total de 6.727 nuevos casos positivos, con 82 fallecimientos por esta enfermedad. El 80% de esos casos nuevos y el 54% de estos fallecimientos se dieron en esta ciudad capital”.

“Dieron a conocer que la ocupación de camas de terapia intensiva asciende al 84%”.

“Datos estos que demuestran que el Gobierno de Gildo Insfran a más de un año de transitar la pandemia no tiene un plan epidemiológico, que gastaron millones de pesos y no acondicionaron el sistema de salud, no contamos con equipamientos básicos, como ser la dotación de pulmotores y provisión de oxígeno, para pacientes con COVID-19, y siguen empeñados en la utilización de medidas ya fracasadas”, expresó el Concejal capitalino Gerardo Piñeiro.

“La gente ya no les cree, por más exorbitante y escenográfico que sean las acciones que desplegan, con ambulancias sin el debido equipamiento, policías vestidos con camisolines y jueces que se prestan para allanar casas y sacar a un infectado que se encuentra cumpliendo el aislamiento en su domicilio, para ser llevado a una escuela, que por cierto ya tuvimos como sociedad que padecer muertos por falta de atención médica en esos improvisados centros de aislamientos sociales”, sostuvo el Edil.

“El Gobernador tiene la obligación de llevar certidumbre a la población, deje de violar derechos básicos elementales como lo es la salud, el domicilio, el trabajo, la educación”.

“Demuestrenos que tiene un programa sanitario que nos llevará a buen puerto”.

“Que los formoseños podamos sentirnos seguros, que una vez que estemos masivamente inoculados con las vacunas, tendremos futuro”, finalizó Piñeiro.