Piqueteros a CFK: “Indigna que hable desde afuera; señora, usted también integra este Gobierno”

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, criticó a Vicepresidenta por expresarse y hablar en tercera persona como si no fuera parte del Poder Ejecutivo.

Mientras se desarrolla una masiva movilización de organizaciones sociales a Plaza de Mayo, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni criticó a la vicepresidenta Cristina Krichner por expresarse en tercera persona como si no fuera parte del gobierno nacional: “ Me indigna que hable de afuera. Señora, este Gobierno lo integra usted también ”, aseguró el piquetero.

En declaraciones radiales, Belliboni comparó la forma de expresarse de la Vicepresidenta con la del ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, quien aseguró que “el Conurbano no da más y solo le ponemos curitas”. “Me indigna que se coloquen de afuera. Larroque habla como la Vicepresidenta, dicen: porque el Gobierno… Señora, este Gobierno lo integra usted también, no le eche la culpa a nadie”, enfatizó.

Para sostener sus declaraciones, el dirigente del Polo Obrero afirmó que la designación de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, “lleva tanto el sello como las huellas digitales” de la Vicepresidenta. “Nadie puede negar esto, su designación (por Batakis) fue por consenso de los tres sectores del oficialismo, que profundiza el camino del ajuste, del ataque a los trabajadores, y que claramente genera una crisis en las propias filas del Frente de Todos”, añadió.

“ El gobierno de Alberto es el gobierno de Cristina. Si horadan algo están horadando su propio gobierno ”, enfatizó en diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre.

Manifestantes de organizaciones sociales concentran en el Obelisco Manifestantes de organizaciones sociales concentran en el Obelisco

La tensión entre los movimientos sociales y el gobierno de Alberto Fernández alcanza hoy uno de sus puntos más álgidos: la Unidad Piquetera se moviliza este mediodía a Plaza de Mayo, con amenaza de acampe, en reclamo por la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo, mientras que los movimientos sociales que integran el Frente de Todos realizarán una protesta frente al Congreso de la Nación.

La dirigencia de izquierda, encabezada por Belliboni, reclama una “audiencia urgente” con la flamante ministra Batakis, para solicitarle un “bono compensatorio por la inflación de 20.000 pesos para las jubilaciones mínimas, trabajadores no registrados por debajo de la canasta básica y programas sociales”.

“Nuestra movilización tiene reclamos muy puntales y mediatos como un bono de emergencia para los jubilados de la mínima, para los trabajadores precarizados y monotributistas de las categorías más bajas. Una especie de IFE”, agregó Belliboni.

En paralelo, los referentes de las organizaciones sociales alineadas con el Frente de Todos, y encolumnadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), exigen una ley que imponga el Salario Básico Universal, una medida que ya presentaron los diputados del Frente Patria Grande, el espacio político referenciado en Juan Grabois, también líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Cristina Kirchner durante el plenario de la CTA en Avellaneda (foto de archivo Franco Fafasuli) Cristina Kirchner durante el plenario de la CTA en Avellaneda (foto de archivo Franco Fafasuli)

En tal sentido, Belliboni negó que exista una alianza entre el kirchnerismo y el trotskysmo. “Las organizaciones sociales con trabajo en el territorio, no el Cuervo Larroque, se están acercando cada vez más a la idea de luchar. Que no tiene nada que ver con un acercamiento de La Cámpora al Partido Obrero”, enfatizó y aseguró: “Antes de acercarme a Cristina me corto los dos pies y las dos manos; preferimos estar en silla de ruedas” .

“La Vicepresidenta empoderó a los jueces para que persigan a las organizaciones sociales y haya más de 50 allanamientos a comedores populares. Parece que el delito ahora pasa por los comedores, ha cambiado esto, no es más el narcotráfico”, concluyó.

