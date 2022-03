Políticos de Insfran con complicidad judicial desalojaron a una familia que llevó a su hijito a hacerse atender de cáncer en Córdoba

132

El señor Eugenio Mencia de Mojón de Fierro denunció el injusto y arbitrario desalojo ejecutado por el juez Guillen, del terreno fiscal en el cual hace más 10 años la familia Valiente construyó su hogar, y lo hicieron un matrimonio de funcionarios y políticos de Gildo Insfran, que trabajan para al Ministro Antonio “Pomelo” Ferreira, y responden al concejal Cacho García, y a administrador de Tierras Fiscales Manuel “Pombero” Rodríguez.

Acusan del desalojo al matrimonio Norma Quiñones y Víctor Pereira ambos candidatos de distintos sublemas del PJ local, a quienes Tierras Fiscales les otorgo un terreno que usan con fines políticos y decir aprovechándose del cáncer de la criatura y de una cuestión lindera se apoderaron del terreno

El ciudadano denunció que el viernes pasado el juez Guillen firmó la orden de desalojo por una supuesta denuncia de usurpación realizada por la señora Norma Quiñones que es la Presidente de la Asociación Civil Juntos Podemos Por Formosa, y qué fue candidata en la capital por el partido Kolina Formosa, pero no se entiende porque este juez decreta la orden de usurpación cuando el terreno está ocupado legalmente por la familia Valiente, que hoy por hoy están atravesando una situación muy compleja, porque es sabido por todos que están en Córdoba llevando un tratamiento por una enfermedad oncológica de su hijo de 9 años.

«En cuanto al juez Guillén no se sabe con qué criterio firma la orden de desalojo, fue citada en la hermana del señor valiente quién está en la casa al cuidado de los bienes, la señora presentó todas las certificaciones médicas que le han enviado los familiares por el tratamiento del niño, también le pidieron testigos para que avalara lo que ella estaba planteando, pero ni siquiera se tomó el juez la molestia de citarlos a los testigos, tampoco le tomó las documentaciones que ella había llevado donde constataba que ese terreno no lo están ocupando ahora si no hace mucho tiempo, como más de 10 años”, señaló.

NO HAY USURPACIÓN

“Otra cuestión es para que se cumpla un hecho de usurpación alguien tiene que meterse en un terreno en dónde no está autorizado y que los dueños tengan realmente poder sobre ese bien, pero en este caso inclusive las boletas de luz llegan a nombre de esta familia, es algo insólito», advirtió.

Además señaló que “quien reclama el terreno es Norma Quiñones, esposa de Víctor Pereira, pero la realidad es que nunca tuvo poder sobre ese terreno, el mismo linda con el lugar donde están ellos y que usualmente no utilizan con fines políticos y aprovechando esa cuestión lindera se apoderaron del terreno”.

“Ahora la justicia con la complicidad de Tierras Fiscales le permiten usurpar y demoler la casa de la familia Valiente, pero no existe la cuestión legal sobre el espacio, sin contar el hecho de que estas personas tienen muchas casas en Formosa y otras propiedades por lo tanto un terreno fiscal no le correspondería, porque se supone que estos son para personas de escasos recursos es decir en este caso el estado se lo tendría que facilitar a la familia Valiente”, señalo.

INDIGNANTE

«Pereira y Quiñones son un matrimonio con un gran poder político y partidario en la zona, pero más allá de esto, estoy indignado como vecino de Mojón de Fierro por esta situación, porque siempre apuntamos al crecimiento de nuestro pueblo, pero esto lo único que hace es de militar y realizar un mal, porque si se le saca lo poco que tiene a una persona que está indefensa cuando las garantías tienen que estar de su lado”, objeto.

“Estas son las cosas que indignan porque el estado en realidad debería defender a la familia Valiente porque ya tienen un gran peso de tener que luchar por la salud de su hijo, es por ello que tuvieron que abandonar este lugar para darle una calidad de vida a su niño que padece la grave enfermedad, sin embargo son perjudicados de esta manera por gente que dicen que luchan por la justicia social y, porque eso es lo que pregonan y lo dicen por los micrófonos y altoparlantes pero en la realidad y en la práctica hacen totalmente lo contrario» enunció.

NINGUNA AUTORIDAD SE HIZÓ PRESENTE PORQUE SON DEL MISMO PARTIDO

Mencia dijo lamentó que “ninguna autoridad se hizo presente en el lugar, ni se ha hecho eco de la cuestión, amén del conocimiento cabal que tienen sobre el hecho, tal vez porque entre bomberos no se pueden estirar la manguera, porque son del mismo partido, son personas que se han sucedido el cargo de comisión vecinal en la zona, y el día de hoy no se sabe qué lugar ocupa uno y otro, siendo que la cantidad de habitantes de Mojón de Fierro es suficiente y hasta el Triple de Colonia Pastoril como para que vaya a elecciones por una intendencia, y es lo que se debería gestionar pero si esto sucediera se iría camino a la independencia”.

Para culminar cuestionó que «a la familia Valiente no le han ofrecido ninguna otra opción en dónde poder ir a vivir, solamente se consumó la orden de desalojo el día viernes y le daban hasta las 11 de la mañana para abandonar el lugar, cosa que ellos cumplieron, hasta este punto llegan estas personas humildes de ser respetuosos de la orden del juez con toda la bronca y la tristeza por la cual estar atravesando, detalló.

“A las 10:00 de la mañana ellos ya tenían todo desalojado, desarmaron toda su casita, tuvieron que llevar sus cositas en casas de familiares que tienen por allí, y mientras tanto siguen con su hijo internado en Córdoba”, abundó.

“Actualmente la gente de Quiñones a tomado posición del lugar y ha tirado todo la estructura que estaba y era de la familia Valiente, ojalá el gobernador tome cartas en el asunto, en mi caso ese mismo viernes llamé a la Defensoría del Pueblo que se supone están para defender este tipo de cuestiones, me dijeron que lo iban a investigar y cuando insistí nuevamente ya no me quisieron atender», concluyó.

