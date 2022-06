Por falta de garantías y seguridad, los medios independientes decidieron no exponer más a sus periodistas en los OPNGT y convocaron a una movilización

398

Por falta de garantías, cercenamiento de derechos y ausencia de Estado de Derechos. No vamos a cubrir más los OPNGT del Gobierno provincial

Las direcciones de varios medios de Prensa independientes dado la brutal violenta institucional y parapolicial que se enseñorea de la provincia y la alarmante escalada de agresiones físicas en la que con la complicidad policial fueron objeto en las últimas semanas Leonardo Fernández Acosta, Julieta González, Maxi Galarza, Jorge Pesqueira, Matías González y Adrián Gamarra, decidieron no exponer más la integridad física de sus periodistas y convocaron a una movilización frente al Concejo Deliberante el miércoles 15 de Junio a las 19 horas para reclamar Basta de Violencia de grupos parapoliciales y respeto a la Libertad de Prensa y a la Libertad de Expresión, Basta de Intolerancia y respeto por los trabajadores de Prensa.

Las empresas de medios y periodistas independientes informamos que NO vamos a cubrir ni retransmitir más los Operativos Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) por falta de garantías a los más elementales derechos constitucionales, persecución política-policial-judicial y atentados institucionales contra la integridad física de los trabajadores de prensa, violentando nuestro derecho a ejercer libremente una actividad lícita como es el ejercicio del periodismo.

La más que evidente y deliberada negativa del Estado formoseño, de la Justicia y de la Policía provincial para garantizar el libre tránsito; la seguridad y garantizarnos las mínimas condiciones para ejercer la Libertad de Prensa y expresión en actos públicos, que con el dinero de los contribuyentes se desarrollan en lugares e Instituciones públicas, no pone en la obligación de no volver a exponer a nuestros trabajadores de Prensa frente al accionar impune de bandas parapoliciales que con la obscena complicidad del poder político, la pasividad policial e incentivados por el propio Gobernador actúan violenta e ilegalmente.

Desde el 5 de marzo del 2021 nuestros periodistas fueron detenidos arbitrariamente, acribillados con balas de gomas y gases lagrimosos vencidos, uno de ellos de Radio Fantasía terminó esa jornada golpeado y en terapia intensiva y la mayoría perseguidos con innumerables causas judiciales armadas con testigos truchos (Kujarqui &Ruiz y cñia) por Comisarios, Fiscal y Jueces afiliados al PJ.

El caso más emblemático fue la brutal detención de la periodista y abogada Julieta González, que fue detenida y arrastrada de los pelos por un Narco Comisario que estuvo detenido y sigue procesado por su vinculación con narco traficantes vinculados con la barra Los Monos de Rosario.

A Julieta González la detuvieron y desaparecieron por horas cuando cubría una manifestación ciudadana a metros de la Casa de Gobierno y cuando intentaba fotografiar como un grupo de policías reprimían y golpeaban salvajemente a un joven indefenso en el piso.

Jueza Gildista denunciada por abuso de poder y estafa por su propio marido

Lo más grave de esa detención que se produjo en esa jornada junto a más de cien personas, es que horas después y aun estando muchos de ellos desaparecidos para sus familiares, la jueza ultra Gildista Laura Karina Paz, aseguraba a la prensa nacional que «no había detenidos y que todos los demorados ya recuperaron su libertad«.

Sin embargo, al arribar a la ciudad capital de Formosa la periodista de TN Paula Bernini, se encontró en la Comisaria de Villa Jardín con Julieta González junto a otras 19 mujeres detenidas en celdas e incomunicadas.

La Jueza Laura Karina Paz fue denunciada pública y judicialmente por su ahora ex marido el abogado Mariano La Rocca por “abuso de autoridad, incumplimiento de sus funciones, estafa y usar su magistratura y los bienes del poder judicial en beneficio propio”.

Laura Karina Paz, fue quién luego de ordenar la detención de varios formoseños por incumplir con las restricciones en Pandemia, participó impunemente en plena Face 1 de la más estricta cuarentena de Insfran, de la fiesta de cumpleaños de la pareja del primer mandatario provincial, Vanina Basualdo.

Laura Karina Paz es la jueza que reciente y rápidamente caratuló “agresiones reciprocas” al violento ataque físico que sufrieron tres periodistas emboscados frente a los policías por un grupo de choque del PJ comandada por un Concejal Gildista Hugo Cacho García, vicepresidente del HCD y responsable del OPNGT donde también se impide violentamente el acceso de periodistas no oficialistas.

Gracias a la pasividad policial y a la complicidad gubernamental el licenciado Leonardo Fernández Acosta (diario El Comercial), la doctora Julieta y Matías González (Radio Parque) fueron brutalmente golpeados el 8 de Junio en la vía pública y en medio de la golpiza al primero le rompieron el celular cuando intentaban entrevistar a Cacho García que ya los había mandado a violentar el 4 de junio para impedirles trabajar en un acto público y luego los había injuriado en su radio y en los medios hegemónicos montados por el Gobierno provincial para la propaganda oficial.

En los operativos PNGT además de la doctora Julieta González, Leonardo Fernández Acosta (diario El Comercial), y Matías González (Radio Parque) fueron agredidos entre otros el comunicador independiente Adrián Gamarra, el cronista Jorge Pesqueira de Radio Uno y periodista Maxi Galarza de Radio Fantasía.

En este marco de falta de garantías, en una provincia donde no existe el acceso a la información pública, frente a un gobernador que tiene la suma del poder público en sus manos, donde las instituciones están degradas, donde no existe la división de poderes, donde no existe la justicia independiente y la policía es militante de los caprichos del Gobierno, no es difícil entender que no podemos seguir exponiendo a nuestros periodistas por los menos en los OPNGT, que pareciera se han convertidos en meros actos partidarios solventados con dineros públicos.

Frente a funcionarios intolerante que, por mediocridad, la imposibilidad de dar explicaciones o por cosas que ocultar tienen por enemigo las preguntas de periodistas no coptados, se hace innecesario exponerlos en lugares donde son considerados enemigos y donde las fuerzas represivas provienen de una complicidad mafiosa entre el gobierno, las narcos patotas, la policía militante y la justicia partidaria.

Como responsables de medios de comunicación que no se sostienen con la pauta de Gobierno, no podemos ser ingenuos de no esperar lo peor de bandas criminales que funcionan como una suerte de guardia pretoriana de un gobierno que sostiene en actividad y en ascenso a narco comisarios, que tiene como Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad a una persona que fue denunciado por el Banco Nación “como ladrón de banco”, que tiene a legisladores en cuyos vehículos y propiedades se secuestro varios kilos de droga (Blanca Denis, Edgar Perez Milatich, Palmita).

Como no estar alerta cuando en la camioneta oficial del Ministerio de Economía de la provincia en un funcionario binacional con un cargo inventado (Comisionado de Área de Frontera) y con su hijo en la Aduana, se secuestro 50 Kg de cocaína de máxima pureza.

En este marco y como consecuencias de los últimos graves atropellos, donde en la calle frente a la policía nos pegan los criminales contratados por el gobierno, y en la Comisaria no nos quieren recibir la denuncia y nos pegan los policías, y una Jueza que opera como puntera política inmediatamente caratula como “agresiones reciprocas” para liberar a los acusados violentos que fueron a denunciaron a los violentados, no es difícil no comprender que en Formosa no existen la garantías mínimas para cubrir estos operativos de un Gobierno populista, autoritario y cleptocrático.

Pese a todo vamos a seguir trabajando en la tarea de informar con veracidad, vamos a seguir dando vos a los que no tienen vos, potenciando los reclamos sociales, levantando las banderas de la pluralidad de voces y de la Libertad de Prensa y expresión, Ese sigue siendo nuestro compromiso.

Convocamos a manifestarnos frente al Concejo Deliberante el miércoles 15 de Junio a las 19 hs, frente al Concejo Delirante para demandar BASTA DE VIOLENCIA, GARANTIAS para el Libre TRANSITO y respeto a la Libertad de Prensa y Expresión

