Por la interna del PJ, el radical Abraham Skierkier es presidente del Concejo Deliberante de Clorinda

Producto de la despiadada interna del PJ Clorindense entre el intendente de esa ciudad Manuel Celauro y el senador Miguel Mayans, el flamante concejal radical Abraham Skierkier, resulto electo presidente del Concejo Deliberante de la segunda ciudad.

De esta manera con el apoyo de la bancada celaurista la elección de Skierkier le permitió al intendente Celauro mantener la gobernabilidad del Municipio e imponer a un vicepresidente de su riñón justamente que fuera el expresidente del cuerpo, Ariel Caniza quién hasta las próximas elecciones se desempeñara como vive del radical Skierkier.

La sesión preparatoria fue presidida por la concejal de mayor edad Mariza Canavesio, y luego para autoridades el concejal mayanista Daniel González del Frente de Todos propuso al doctor Nicolás Cabral, pero la sorpresa la dio el ex titular Ariel Caniza, quien propuso a Skierkier como titular del cuerpo, la votación como era de esperar terminó 5 a 4, y anticipa lo que puede pasar en el Concejo la ciudad de Formosa, si el gildismo se propone venir por todo.

Hoy se eligieron nuevas autoridades en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Clorinda, y por este medio quiero fundamentar mi voto, porque los clorindenses merecen transparencia en las acciones que vamos a llevar adelante.

Me han propuesto como Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Clorinda. Han pasado más de 25 años desde que la Unión Cívica Radical tuvo un presidente en dicho cuerpo.

Lamentablemente para los vecinos de Clorinda, el oficialismo involucra a todos en una interna que no nos pertenece, en una división que nos perjudica.

No nos hagan parte a los clorindenses de sus internas, no nos involucren a los representantes de la oposición en sus divisiones, resuelvan sus problemas puertas adentro de su espacio, y no tomando de rehenes a todos los clorindenses.

Como Presidente del Honorable Concejo Deliberante, voy a fomentar el diálogo, el consenso y la construcción de una Clorinda mejor. Sin divisiones y siempre apoyando al progreso.

