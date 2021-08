Por primera vez en la historia de la UNaF se votará en el Consejo de Ciencias Económicas y no en la UNaF

49

Lamentable proceder de la Junta Electoral Permanente con miembros militantes del Modelo dictatorial y represor de voluntades ahora se suma otro verdadero escándalo en este proceso muy confuso y nada claro.

Es conocida la falta de criterios para expedirse en contra de las candidaturas de Rafael Olmedo y Rocío García para representar a la Lista N° 2 “Nodocentes Unidos” en el Consejo Superior como titular y suplente respectivamente ahora se suman otras actuaciones lamentables, ya que no han puesto en conocimiento de ningún apoderado el lugar o lugares de sufragio para el 11 de agosto de 2021 venidero.

El espíritu universitario y la instituciónalidad de la Universidad Nacional de Formosa están en real peligro, según trascendidos el lugar elegido por la Junta Electoral Permanente de la UNaF es el Consejo de Ciencias Económicas de Formosa.

Este será la primera vez en la historia que se harán elecciones en nuestra casa de estudios con el voto amparado por reales delincuentes y ladrones de guantes marrones y negros.

Si esto se lleva adelante será un verdadero escándalo, un acto más que vergonzoso que traspaso todos los límites habidos y por haber.

La bajada política violenta que están llevando adelante los candidatos del Gobierno Provincial, quienes quieren apropiarse de la Caja de la Universidad, es un intento más de violación de los derechos de los electores.

Hoy no dejar votar a la oposición, inventar causas a estudiantes, graduados, docentes y nodocentes que no son parte del ” modelo” o no se identifican con el mismo ya hablamos de una de las etapas más oscuras de nuestra historia pasada.

El ” modelo” pergeñado por Milciades Olmedo, Mónica Daldovo y EBER Solis, entre otros, es de los más perversos que se ha visto en los últimos tiempos, con amenazas a propios, extraños y familiares de los candidatos que no condicen con el “quinto” piso.

Esa es la verdad de la milanesa, preparémosnos para pasar a bancos de gestión estatal o provincial, de tener al IASEP como obra social y cobrar los sueldos de los trabajadores cada tres o cuatro meses con suerte, eso nos espera, ¡cuidado!

Comments

comments