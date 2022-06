Por una llovizna suspendieron la inauguración de tres establecimientos educativos, pero para llevar a votar aborígenes no hay problemas

37

El miércoles el Gobierno de la Provincia por una llovizna suspendió la habilitación de tres nuevos establecimientos educativos y un Centro de Salud en Colonia Gobernador en Laishí.

El acto estaba previsto para las 8,45 horas pero no pudo llevarse a cabo por inclemencias del tiempo que no ameritaron la suspensión de tan postergada habilitación de obras tan esperadas por el cuerpo docente y no docente, alumnos fuerzas policiales y vecinos de la comunidad en general.

Inmediatamente vecinos del lugar cuestionaron el burdo pretexto y recordaron como en las elecciones los representantes del partido de gobierno, a pesar de lluvias torrenciales y de los caminos intransitables no tienen ningún problema en arrear y trasladar como ganados a los centros de votación a los aborígenes de las colonias más alejadas.

Una simple llovizna y la falta de voluntad del gobierno impidió que comenzaran a funcionar la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N°403, Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) y Educación Intercultural Bilingüe (EIB) N°9, el Jardín de Infantes Nucleado (JIN) N°23 y un Centro de Salud.

Sin ningún fundamento valido el gobierno provincial anunció que debido a las inclemencias climáticas se tomó esta determinación, por lo que se reprogramarán las actividades para una próxima fecha que se comunicará oportunamente desde la esfera oficial.

