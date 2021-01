Por unanimidad y voluntad de todas las expresiones internas partidarias, el Comité Provincial de la UCR se llamará Dr. Alberto R. Maglietti

8

Recorriendo los archivos digitales, hemos detectado que a días del fallecimiento del máximo dirigente de todos los tiempos del radicalismo formoseño, habíamos propuesto que la sede partidaria, debía llevar el nombre de Alberto Maglietti.

A seis años de ese sueño, hoy se va a convertir en realidad. Fue emocionante y conmovedora la respuesta que la iniciativa de reiterar la idea, de Ricardo Buryaile, encontró entre la indivisa familia radical y hoy por disposición de la Comisión Directiva que preside Martín Hernández, se va a concretar ese anhelo de todos.

Decimos SERÁ JUSTICIA, porque a los que nos encontramos transcurriendo nuestras últimas primaveras, y estamos en condiciones de bendecir la vida, por haber existido con intensidad y convicción, nos topamos parados frente al espejo de una retrospección mucho más profunda y cavilada.

El reconocer del otro sus virtudes en esa vida que honró sin máculas, es de buenas personas. Y es lo que hoy advertimos con emoción que todos los radicales sin excepción, desean homenajear al conductor del radicalismo formoseño, que con su apasionada militancia dejó una impronta para los tiempos, plantado en la vertical de dignidad republicana, imposible de olvidar.

Como alguna vez lo expresamos, Alberto Maglietti, dejó justamente para esos tiempos el recuerdo imborrable de encarnar la síntesis de los grandes hombres de nuestro centenario partido.

Intransigente como Além, prefería mil veces que se rompa pero que no se doble, caudillo como Irigoyen, quizás un poco más locuaz, pero despertaba al igual, la magia convocante con su sola presencia y con una honestidad brutal sólo comparada con Arturo Ilia.

Tozudo y empacado como Raúl Alfonsín, pero juntos escribieron páginas imborrables en la historia partidaria Nacional. Ese era Alberto Maglietti, generoso, amigo de sus amigos, intransigente, conductor y caudillo, decente y frontal.

Muy pocos días o pocos meses antes de su partida, tuvimos la oportunidad de compartir una cena con un pequeño grupo de amigos, pareció como un homenaje, un hasta pronto, nos reímos sin parar al recordar anécdotas vividas de cincuenta años de respetuosa amistad. Fue una hermosa sensación de haberlo homenajeado en esta vida terrenal, como se merecía, feliz y muerto de risa.

Hoy será el Comité Provincial el que llevará su nombre. Pero existe un compromiso no escrito, que es, el que cuando los que integramos la coalición opositora seamos gobierno, no faltará una calle o una plaza de pueblo o ciudad alguna, que no porte su nombre, que se cansó de recorrer y visitar más que nadie. Porque ha sido quien con su intransigencia, su honestidad brutal y fidelidad a sus principios y a sus amistades, marcó un camino de no claudicación y a recorrer a fuego, el de la militancia.

Alberto ya es leyenda y se convirtió en el ejemplo para todas las generaciones, presentes y venideras, enseñó con su impronta, el camino de la no claudicación, porque con su conducta, política y personal, HONRÓ SOBRADAMENTE LA VIDA!!!!!!!!!!!!

