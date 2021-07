Preocupación en el gobierno: Los 10 mil penes de madera para el programa “Penes para Todos y Todas” se quedó sin oferente, culpan a la oposición

66

El mayor oferente para la compra de 10 mil penes de madera pulida, dispensers de preservativos y 10 mil maletines por parte del Estado para educación sexual se bajó de la licitación. Se trata de Carlos Esteban Nielsen, un joven de 35 años oriundo de la provincia de Córdoba, el único en cotizar por el kit completo con una cifra total de $ 14.870.000.

El recibo de ofertas cerró el martes 13 de julio con cuatro postulantes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A.; y Nielsen. Pero este último prefirió no continuar con la licitación a la hora de haberse postulado.

Las provincias están gestionando que al igual que con las vacunas para el COVID, se autorice a las provincias a adquirir sus propios penes.

Desde la oposición ya advierten que se trate de no volver a incurrir en aplicatorios VIP, y reclamaron que no sean nuevamente los funcionarios de Gildo Insfran los que se salteen la fila para aplicárselas primero.

La demanda de la oposición es para evitar que nuevamente sean los Blanca Denis, Edgar Pérez, Cacho García y los Ramiro Fernández Patri, los que vuelvan a hacer política partidaria en beneficio propio con los recursos del Estado, y que no se apropien de los penes que le corresponden a la provincia.

El llamado a licitación para comprar 10 mil penes de madera

Esteban Nielsen aparece en los registros del sitio Comprar inscripto con una amplia variedad de rubros como catering y reparación de software.

En diálogo con Clarín, dijo que “técnicamente no se bajó de la contienda sino que optó por no completar la oferta al omitir la presentación de la garantía de mantenimiento (un pagaré) en el plazo estipulado (48 horas) con lo cual quedaría desafectado por ley”. Es causal de desestimación no subsanable.

“Cuando se abrió la oferta, evalué los números finales y calculé los plazos para el pago, ahí entendí que no me convenía. Hay muchas probabilidades de que el negocio salga mal porque se juegan múltiples factores como la inflación, que se dispare el dólar y las elecciones de por medio No estoy en condiciones económicas de afrontar ese riesgo”, explica por teléfono.

Consultado por este medio, desde el Ministerio de Salud aseguran que este año, se presentaron 3 propuestas: una por $ 4.980.000, otra por $ 4.411.850 y una tercera por $ 14.300.000. “En el caso de adquirirlos, se optará por la oferta menor.El kit de prevención y promoción se adquiere desde el año 2008 y hace 5 años que no se iniciaba una compra del insumo”, subrayan.

“Ninguna provincia compra este tipo de insumo. La distribución mensual planificada es de 800 kits. El material se distribuye a través de los programas provinciales”, describen y destacan su importancia, entre otros motivos, porque más del 98% de las infecciones se producen a partir de relaciones sexuales sin protección.

Pene de madera rígida de un kit de años anteriores

La licitación está en la etapa que se denomina “apertura”. En los próximos días, la cartera ministerial debería convocar a los oferentes para subsanar cualquier deficiencia antes de pasar a la evaluación y posterior adjudicación de las ofertas.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, conducido por Daniel Gollan, defendió la decisión y sostuvo que las críticas “tienen un trasfondo político” en medio de las internas legislativas y enfatizó que una pandemia no es un factor para detener el resto de las acciones de salud y prevención.

