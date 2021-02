Presentan el caso de Luis Davalos ante el Juzgado Federal

6

1,290 total views, 1,290 views today

El joven clorindense de 25 años que el pasado 21 de Enero fue detenido por parte de la policía de la ciudad de Clorinda cuando se encontraba en el mercado y luego fue trasladado a la localidad de Pirané, denunció que lo agredieron brutalmente y casi pierde el ojo.

En comunicación con el programa El Ciudadano que conducen Leo Fernández Acosta y Sergio Olazar en Radio Parque FM 89.3, describió: “Yo fui al mercado a comprar y de golpe le llegaron con culatazos y todos los del mercado vieron cómo me golpearon, no es algo que estoy inventando, luego me llevan directamente a Pirané, con una túnica con esposas como si yo fuese un delincuente, tanto cuando me detuvieron como en el trayecto me querían romper las piernas porque en teoría no me dejaba esposar, se les pedía que me llevaran pero que me dejaran de golpearon y me decían deja de ser maricón y me pegaban más fuerte entre 8 a 9 policías, me llevaron a Pirané para esconderme, porque tenía muchos golpes para que la gente no vea porque si me llevaban a un centro de aislamiento ahí tienen celulares y a mí me lo quitaron, es decir mi celular se partió, me quitaron la billetera”.

Bajo el patrocinio de Juan Sebastian Montoya y Ezequiel Zieseniss, su caso llegará a la Justicia Federal mediante Acción de Habeas Corpus correctivo.

Los letrados comentan a este medio que al Sr. Davalos se le imputaron los delitos de Infracción al Art. 205 y 239 “Atentado y resistencia contra la autoridad” cuya excarcelación se le concedió, por lo cual, su situación procesal cambió a ser “aislado preventivo” respecto a los delitos que se le imputan. Además el hisopado (PCR) que se le realizó (según lo que la policía le trasmitió verbalmente al Sr. Dávalos) dio como resultado NEGATIVO a COVID-19, sin embargo aún se encuentra privado de su libertad en el “Hotel Gran Victoria” de la ciudad de Pirané.

Exigen que su defendido sea revisado y atendido por un equipo medico, “necesita realizarse estudios y eventualmente tratamientos médicos a raíz de las lesiones que ha sufrido al ser detenido por el obrar abusivo y violento de la policía de Clorinda. En ese sentido cabe señalar que posee hasta la fecha una lesión de una importancia considerable en el ojo derecho, lo cual demanda estudios médicos muy urgentes” puntualizaron.

“Lo cierto es que en la actualidad el mismo se encuentra encerrado en el Hotel mencionado precedentemente, sin su consentimiento, con al menos un PCR negativo, informado de una manera irregular y sin recibir explicaciones acerca del motivo por el cual se encuentra aislado, ni cuánto tiempo durará su encierro allí”.

Finalmente, es de importancia resaltar que “el sr. Dávalos sufre dolores musculares e insomnio por las noches, al mismo tiempo que se encuentra muy preocupado y angustiado por encontrarse encerrado, sin poder recibir explicaciones concretas acerca del tiempo que deberá permanecer en dicho lugar”.

Comments

comments