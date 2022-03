Productora rural de 213 respaldó como trascendente el proyecto de titularización presentado por Agostina Villaggi

40

Amalia Pérez trabajadora del campo de una colonia de Villa 213, resaltó la importancia del proyecto de ley impulsado por la diputada Radical Agostina Villaggi, destacando como descendiente de los primeros pobladores de la colonia “La Blanca” de Villa Dos Trece, la importancia de que se impulse la titularización de las tierras que en su caso ocupan desde haca 60 años, y que pese a estar ocupados desde hace décadas el gobierno a través de un negocio inmobiliario de Tierras Fiscales vende a los terratenientes amigos.

“Mis padres formaron parte de la urbanización de la zona, fueron los primeros pobladores que se asentaron en el lugar, comenzaron a forjar la tierra, a limpiar, a hacer desmontes, antes la palabra de las personas tenía mucho valor, pero con los años comenzaron los terratenientes a comprar las tierras y a perimetrar, fue Rául Capozolo quién compró (a Tierras Fiscales) el campo, vino y se encontró con que sus padres estaban en ese sector y le dejan espacio donde su familia estaba sentada para que sigan trabajando la tierra, actualmente hace 60 años que su familia está asentada en una parte del lugar, que colonizaron ellos”, indicó.

«Pasaron muchos dueños por el campo son 100 hectáreas, mi familia fue limpiando, perimetrando pero siempre respetando lo que le dejó el primer dueño, entre Capozolo y Esbardella que eran quiénes estaban en ese lugar, después vino el asfalto que partió al campo en el medio, y hoy por hoy estoy yo a cargo de ese sector”, indicó.

“En todo este trayecto muchas veces fuimos hasta Formosa a Tierras Fiscales a intentar hacer nuestros papeles, pero siempre había un porque y hacer un viaje desde la colonia hasta la capital para las personas humildes es demasiado, sobre todo en ese entonces era muy difícil, y cuando llegamos allá siempre faltaba algo es decir todo era pura burocracia, después comenzaron los problemas con mi hermano que por decisión de todos se quedó a trabajar en la chacra, él fue presionado para salir del lugar y desde ese entonces me quedé al frente, hace 5 años que estoy con mi esposo trabajando la tierra» comentó.

Además expuso que “trabajar el campo es muy difícil debido a la situación económica que se vive, los productores para poder adquirir un crédito requieren miles de papeles, pero a la hora de vender el producto esto no se tiene en cuenta es decir se trabaja para que el gobierno te saque lo poco que se gana y al tener descubierta la situación de documentación es un problema, en su caso está transitando juicio con la gente que linda en su territorio ya que ellos certifican que ese campo le pertenece y en su caso no cuenta con ningún papel, solo el hecho de que hace 60 años que habitan el lugar”, contó resignada.

Tierras Fiscales viene a apropiarse de las tierras de los colonos y productores

«Tengo un juicio por estar en este lugar y el Juzgado de El Colorado ya me denegó el pedido, ya está en la Cámara en Formosa, estamos a la expectativa de no saber qué va a pasar, de correr el riesgo de perder lo todo, siendo que siempre fuimos a Tierras para decirte que podíamos hacer después vino un representante a Villa Dos Trece de las oficinas de Tierras Fiscales donde le plante esta cuestión, le pedí que me muestres planos para mostrarle donde estábamos nosotros y se negó rotundamente», contó.

Mi chacra linda con una estancia que era propiedad del Gobernador y sus testaferros, que ahora cuida Armando Peyró

En mi caso mi territorio linda con la estancia La Herradura y está en su tiempo pertenecía al mismísimo gobernador y sus asociados, es decir es una lucha de remar en contra del viento es como que un huracán se te viene y uno está sobre una cáscara de nuez, un montón de cosas que hacen que esto sea más difícil, para poder entrar a mi campo debo de ingresar por el que dice ser solo el encargado del lugar el señor Armando Peyró, ex diputado, y al limitarte la entrada disimuladamente te coarta el derecho a trabajar«, explicó.

También manifestó que “es muy importante este proyecto que presenta la diputada Agostina Villaggi, sería ideal que fuera aprobado y que se ponga en marcha de forma inmediata porque en la localidad y zonas aledañas los pequeños productores terminan vendiendo su chacra por monedas y esto porque el poderío político y los grandes terratenientes que, con la complicidad de Tierras Fiscales, los presionan hasta que venden lo poco que tiene para ir a los pueblos a formar zonas periféricas pobres”.

«Son un montón los requisitos que te exigen para cumplir con la titularización, pero solo le exigen a los pequeños productores, a los que estamos económicamente mal, pero para los del entorno político local son muy pocos trámites deben hacer, en los campos que van comprando van y planta en su bandera los punteros políticos, y nadie lo saca, los pequeños productores que mantenían al pueblo con sus verduras, batatas están desapareciendo y se los encuentra en la periferia del pueblo”, denunció.

Parece que ese es su proyecto que los productores emigren a los pueblos para mantenernos desde la nariz con pequeños beneficios, con subsidios, con cosas que terminan convirtiéndolos en mendigos, pero la misma sociedad conlleva a esto desde el estado de confort se conforman con lo poco que hay y terminan siendo mendigos, y reproduce mendigos porque sus hijos ven que sus padres solo viven de planes, no saben lo que es trabajar es decir los valores están perdidos» remarcó.

Para culminar añadió que si la diputada de Juntos por el Cambio decide armar una reunión en la localidad están a su entera disposición.

