Productores repudiaron aprietes y amenazas fascistas de la funcionaria Gildista Norma Galeano (Ver Videos)

Sin mi autorización no se mueven, el partido es sagrado, no se abandona jamás, y las instituciones públicas existen gracias al partido, así que he dicho . Del mismo cuero sale la correa . Yo simplemente soy un soldado de la causa a la cual milito para el doctor Gildo Insfran, por eso no permito…. , solamente soy un puente y un nexo, el jefe político departamental y jurisdiccional, es el compañero y diputado provincial Carlos Hugo Insfran, y el jefe máximo a quien nosotros respondemos se llama Gildo Insfran, aclaró Norma Graciela Galeano, pese a lo que ella afirma en su portal, sus compañeras aseguran que “no es docente”, pero maneja la política educativa de la zona.

En su oportunidad docentes de Laguna Naineck, denunciaron los indignantes e intimidantes audios «con confesiones de manipulaciones y acomodos políticos para ocupar un cargo docente », de parte de la profesora, ex intendente, ex concejal del FdV y ahora funcionaria provincial Norma Graciela Galeano.

Si no sirven políticamente no sirven a nadie. A los que no responden por favor les pido que ya vayan organizando sus cosas, entonces por favor me ponen a disposición la renuncia para otro compañero, porque hay muchos esperando en la lista, amenazó

Yo quiero soldados que sirvan, no inútiles. Porque si no sirven políticamente no sirven a nadie, porque yo soy política. A los que no responden por favor les pido que ya vayan organizando sus cosas y sé también que están ocupando algunos cargos que yo principalmente me ocupé (de ubicarlos), entonces por favor me ponen a disposición la renuncia para otro compañero porque hay muchos esperando en la lista, amenazó demostrando cómo se maneja el Gildismo con los cargos públicos y con la selección de docentes y directivos.

Nadie les está poniendo una pistola en la cabeza ehh, simplemente quiero saber quiénes están con el partido y quienes son traidores.

Ya lo dejo en claro Graciela Galeano, si no sirven políticamente al partido PJ, NO SIVEN PARA NADA, que vayan preparando sus cosas porque “les va a cortar la cabeza”, o que vayan presentando la renuncia. La opción del Modelo Educativo Formoseño era claro: o aplaudir y adular a Gildo Insfran, o perder el cargo, o presentar la renuncia. Ese es el modelo formoseño.

A aquellos que no se manejan dentro de la disciplina (partidaria), yo directamente le voy a tener que cortar la cabeza, no me interesa que estén ocupando un lugar de docente porque saben qué? Está bien, estudiaron, se recibieron, se quemaron las pestañas estudiando, pero su lista de puntaje les da allá en el número 60, entonces estarían juntando todavía orín, si no se hubieran hecho estratégicamente las cosas, aclaró Norma Galeano.