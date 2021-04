Prohíben circular de 20 a 6 de la mañana y suspenden las clases presenciales en AMBA

23

Desde la quinta de Olivos y en un mensaje grabado, Alberto Fernández confirmó la prohibición para circular de 20 a 6 de la mañana y suspendió las clases presenciales en AMBA

Fernández hizo el anuncio de las nuevas restricciones para enfrentar la segunda ola de coronavirus que azota el país y pone en jaque el sistema de salud.

​”El avance de la pandemia nos está exigiendo más. Recién hoy he sido de alta. Aun no sé cómo me contagié. El virus lejos está de ceder. Creo que lo que intentamos la semana pasada ha sido poco a la luz de las cosas que hemos visto ocurrir en el AMBA”, aseguró en los primeros minutos.

Y advirtió: “Necesitamos restringir los encuentros sociales”. En ese sentido, Presidente sostuvo “hay un crecimiento de los contagios sostenidos y se concentra en el AMBA”

Es el segundo anuncio del presidente en siete días. El miércoles de la semana pasada, Fernández -que estaba aislado entonces por covid positivo- había anunciado que las jurisdicciones más comprometidos con los contagios tendrían un horario restringido entre las 00 y las 6 de la mañana.

Ahora, el presidente confirmó la extensión de esa franja horaria en la que se impide la circulación y la apertura de bares, restaurantes y comercios. Será de 20 a 6 de la mañana. Asimismo, anunció que se suspenden las clases presenciales por dos semanas.

Sin señales ni colaboración de los gobernadores para afrontar el costo político, el Presidente decidió adelantarse y ampliar los límites a la nocturnidad.​

Alberto Fernández, durante una conferencia de prensa en la Casa Presidencial Los Olivos, en Buenos Aires. Foto: EFE.

Horas después de que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmara que el país atraviesa “un momento crítico” por la segunda ola de la pandemia, el Gobierno dio a conocer dos datos preocupantes.

En las últimas 24 horas se confirmaron 25.157 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Y se registraron otras 368 muertes, la cifra más alta desde mediados de noviembre.

