Propietaria denunció maltrato, atropellos y amenazas de la comisaria Viviana Rolón y de la jueza Venancia Servín que supo arrestar arbitrariamente al doctor Vicente Palacios

La señora Mercedes Clementina Martínez denunció que la comisaria Viviana Rolón de la sub comisaria de la Séptima del Circuito, en complicidad con la tristemente celebre del titular del Juzgado de Paz N° 3, Venancia Servín, y una ex nuera, amiga o pariente de la jefa de la policía del lugar intentan desalojarla de su propiedad, bajo pretexto de un conflicto familiar.

Tanto la comisaria Viviana Rolón como la jueza de Paz Venancia Servín, tienen antecedentes abuso policial y la última fue la responsable de la arbitraria e injusta detención en la celda de la comisaria del circuito 5 del recordado doctor Vicente «Chongo» Palacios, antes que falleciera por COVID sin poder haber sido vacunado contra el virus.

Mercedes Clementina Martínez, una paciente oncológica con un hijo operado del cerebro son permanentemente acosados y amenazados brutalmente la comisaria Viviana Rolón (Ampliaremos)

«La jueza no va a su lugar de trabajo. Es un ñoqui, un zángano que pagamos todos los formoseños”, supo denunciar Vicente Palacios

Estoy en calidad de detenido. Diez días de arresto por no llevar el barbijo dentro de mi camioneta en plena zona rural en camino a Mojón de Fierro”, contó el médico Vicente Palacios en una entrevista realizada por Radio Parque.

En su oportunidad Vicente Palacios contó que la Jueza de Paz N° 3, Venancia Servín, le dio tres opciones: pagar una multa, hacer tareas comunitarias o los 10 días de arresto. Ante eso, Palacios sostuvo que “yo no voy a pagar por algo que no hice, tampoco voy a trabajar gratis para este Estado corrupto así que le voy a devolver un poquitito de lo que ellos me dan porque acepté los 10 día de arresto”.

El doctor Palacios apuntó contra la magistrada Servín y dijo: “nunca la he visto a la Jueza. No he tenido el placer de conocerla, jamás. Fui un par de veces para tratar de explicarle a ella que yo no cometí ningún delito, que no es ilegal andar dentro de mi vehículo, como dentro de mi casa, sin barbijo. Tampoco hoy fue la jueza a su lugar de trabajo. Es un ñoqui, un zángano que pagamos todos los formoseños”.

Por último, el profesional de la salud informó que él se estaba yendo a atender a unos pacientes en Mojón de Fierro cuando fue detenido por la policía ubicada a unos kilómetros antes de la mencionada localidad.

