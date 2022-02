Protesta frente al Círculo de Suboficiales de GN por despidos

En este marco, ayer en horas de la mañana se realizó una protesta frente al Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional sita 25 de mayo 1160.

Ana Caballero, secretaria general de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, (UTEDYC) filial Formosa, en contacto con QTH Radio dijo que «tuvimos dos trabajadores despedidos, en total fueron 25 en todo el país, nos movilizamos en apoyo de los compañeros pidiendo la restitución ya que consideramos que son despidos totalmente arbitrarios».

Seguidamente indicó que los despedidos «son personas que hace más de siete años están trabajando» y que «por un lado despiden y por otro toman personal así que eso da la pauta que no es por problema económico».

«Me eh enterado de tantas cosas, entre las cuales está que despiden trabajadores para que ingresen a trabajar familiares del presidente», agregó Caballero.

Consultada si hicieron algún tipo de presentación ante la Subsecretaría de Trabajo respondió que «justamente ahora se acercó la gente de la Subsecretaria, de igual manera nosotros venimos desde hace tiempo con las audiencias de conciliación por otras cuestiones, porque acá no se trata solo de despidos arbitrarios, tenemos compañeros que fueron suspendidos injustamente por diez u ocho días por presentar certificado médico, tenemos vacaciones que no son reconocidas, escala salarial que no están cumpliendo y deudas millonarias con los trabajadores».

«Ahora cerraron todo, quise entrar a ver si podíamos abrir una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, pero no nos recibieron, nos estuvieron amenazando y realmente es una vergüenza», aseveró.

Finalmente, al referirse a cómo van a seguir con los reclamos indicó que «nos citaron para una audiencia, nos vamos a presentar y luego veremos con la Comisión Directiva, los delegados como continuamos. Nuestro pedido es que reincorporen a los dos trabajadores que fueron despedidos».