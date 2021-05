Protestas en todo el país contra las restricciones del confinamiento fijado por el Gobierno

51

Comerciantes y agrupaciones políticas protestaron este martes en varias ciudades de la Argentina, en contra de las restricciones a la circulación y del confinamiento de nueve días dispuesto por Alberto Fernández.

Una de las manifestaciones tuvo lugar en el Obelisco. Se trató de una convocatoria en Twitter del movimiento libertario, impulsada por su partido Nueva Centro Derecha, nacido en plena cuarentena del año pasado por coronavirus.

Desde ese espacio aseguran que la cuarentena “avasalla derechos”. Y denuncian que las medidas estrictas contra la circulación destrozaron “la economía y el tejido social de una forma nunca vista en los 211 años de historia Argentina”.

Marcha de libertarios en el Obelisco. Foto Twitter

Hasta el Obelisco se dirigieron cientos de personas con banderas con los colores celeste y blanco. Los invitados estrella fueron paquetes gigantescos de polenta, en referencia a los altos precios de la carne y a la vinculación de aquel alimento con los pobres.

Ya desde la convocatoria, denominada #25M en las redes sociales, las protestas se tiñeron y entremezclaron con el sentido patrio de este feriado.

En el centro porteño, también desplegaron el clásico inflable de Cristina Kirchner, con ropa de preso y la inscripción 18-1-2015, por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Frente a la residencia presidencial de Olivos, los manifestantes piden por “libre circulación”. Foto Marcelo Carroll

Cientos de autoconvocados llegaron minutos más tarde a la Plaza de la República, para engrosar la manifestación, cumpliendo con el distanciamiento y el uso de barbijos.

Levantaron proclamas de rechazo al proyecto de “superpoderes” para blindar las restricciones de Alberto Fernández. Y también apuntaron contra la reforma del Ministerio Público Fiscal, que modifica el sistema de elección del procurador.

Otro pedido fue que el cierre de actividades se vea acompañado con una exención de impuestos.

“Cerrá todo, pero todoooo…”, solicitaron desde el sector de los gimnasios, otro de los más golpeados por la cuarentena. “También cerrame AFIP, ARBA, etc (…) Cerrame todo lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás”, agregaron.”No te pago nadaaaaa, ¡y ahí estamos a mano!”.

Marcha convocada por los jóvenes libertarios en el Obelisco contra las nuevas restricciones. Foto Emmanuel Fernández

Usuarios de redes sociales aseguraron que hubo una detención, aunque no se conocieron los motivos de la aprehensión. Por la concentración, la avenida Corrientes estuvo cortada de forma parcial a la altura de la avenida 9 de Julio.

A partir de las 18, cuando comenzaron a despejar la zona del Obelisco, se reforzó la convocatoria en la Quinta de Olivos, donde se realizó una vigilia por la educación presencial.

Hasta allí, lugar emblemático del rechazo al cierre de escuelas, se habían comenzado a congregar decenas de personas cerca de las 16. Acusaron al Gobierno de “genocida” y “psicópata”, con tonos enardecidos, y reclamaron por la reapertura de escuelas: “Quieren pobres ignorantes”.

Protesta frente a la Quinta de Olivos, por las restricciones. Foto Marcelo Carroll

Otros carteles rezaban “No más atropellos. Respeto a la República! Estamos harrrrrtos” y “Libre Circulación”, con los artículos de la Constitución Nacional que violarían las restricciones.

Más tarde prendieron decenas de velas frente a la puerta principal de la Residencia Presidencial y aplaudieron como señal de protesta.

Manifestaciones en el interior

Las marchas se replicaron en varias ciudades del Interior, como Rosario, Bariloche, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Además, en Formosa le labraron un acta a la concejal Gabriela Neme por reclamar contra las restricciones a la circulación.

En Rosario, un grupo de médicos anticuarentena encabezó una protesta, también contra las restricciones. Son los “Médicos por la Verdad” y “Epidemiólogos Argentinos”, grupos que difunden desinformación del covid.

Tuvo lugar en el Monumento Nacional a la Bandera, en plena saturación sanitaria y falta de camas en la provincia de Santa Fe.

Ante el incumplimiento de las medidas del DNU nacional, intervino la Policía y hubo incidentes.

Marcha convocada por los jóvenes libertarios en el Obelisco. Foto Emmanuel Fernández

En estos casos participaron y llevaron la voz comerciantes que ven afectado el funcionamiento de sus locales, ante la orden de que solo abran negocios esenciales y que el resto funcione con delivery y retiro en el local.

En el sur, los protestantes se mostraron con banderas argentinas en las veredas y recibieron los bocinazos de apoyo de los autos que circulaban en el centro cívico de Bariloche.

Allí la preocupación se agrava por la proximidad de la temporada invernal y la incertidumbre sobre cómo seguirán la pandemia y las restricciones. También hubo concentraciones en General Roca, enclave económico de Río Negro.

En Córdoba –también con mucha simbología patria y a tono con el feriado del 25 de Mayo– la convocatoria fue la más populosa.

“El comercio está de luto”, se leía en uno de los carteles que levantaban los participantes, muchos de ellos en representación de cámaras de sectores comerciales.

Marcha convocada por los jóvenes libertarios en el Obelisco contra las nuevas restricciones. Foto Emmanuel Fernández

“La solución no es encerrarnos, la solución es las vacunas, que este Gobierno se encargó de que no tuviéramos todas las que hacen falta”, se quejó una mujer, en diálogo con TN. “Venir acá es la única forma de manifestarnos, ¿o hay otra forma?”.

“Hace un año y dos meses que el Gobierno nacional nos tiene a todos frenados, supuestamente preparando todo. Hoy por hoy estamos al 90 por ciento (por la ocupación de terapia intensiva). ¿Qué hicimos en un año y dos meses?”, se preguntó otro manifestante.

Protestas en Mendoza por las restricciones. Foto José Gutierrez / Los Andes

“Está demostrado que se puede trabajar, con los cuidados necesarios”, añadió.

Miles de comerciantes, en especial gastronómicos, también expresaron su descontento en el noroeste argentino, en Salta y Tucumán.

En la capital salteña los puntos de la convocatoria fueron la Plaza 9 de Julio, la Plaza Alvarado y la Legislatura, según informa El Tribuno. Además, hubo una caravana en Metán.

En tanto, miles se congregaron en la plaza Urquiza de San Miguel de Tucumán. “Es nuestra fuente de trabajo. ¡Nos quitaron el derecho a trabajar!”, proclamaba una pancarta. “El comercio no contagia, queremos trabajar”, se leía en otra.

Protestas en Mendoza en reclamo por las restricciones. Foto José Gutierrez / Los Andes

Participaron la Federación Económica de Tucumán (FET) y la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán, informa La Gaceta. También hubo un nuevo cacerolazo frente a la casa del gobernador, Juan Manzur.

Asimismo, se hicieron escuchar los reclamos en Mendoza. Ocurrió en Peatonal y San Martín, con un bocinazo de disconformidad contra las restricciones.

Además de los comerciantes, se adhirieron desde el frente MendoExit, el sector que impulsa una separación de la provincia de la Argentina. Hubo forcejeos con la Policía.

Gabriela Neme, concejal en Formosa. Ahora le labraron un acta.

En Formosa le labraron un acta a la concejal Gabriela Neme, que reclamó contra las restricciones a la circulación.

“Solo me bajé a preguntar por qué no se podía ingresar a la plaza”, denunció Neme en una transmisión de Facebook desde el vehículo donde la trasladaba la Policía.

Según sus palabras, reclamó por qué a ella y otros formoseños se les exigen permisos de circulación y, por el contrario, los funcionarios y la Banda de la Policía de la Provincia pudieron participar del acto del 25 de mayo a metros de la costanera del río Paraguay sin exhibir ese documento.

“Solo quiero leer el acta de infracción que me hicieron”, agregó. En ese video explicó que se subió voluntariamente al patrullero para firmar el acta y evitar así que el contenido pueda ser alterado más tarde.

En enero pasado, Neme había sido detenida en una manifestación contra el gobernador Gildo Insfrán. En aquella oportunidad protestaban contra las malas condiciones en los centros de aislamiento, donde denuncian que se violan derechos humanos.

